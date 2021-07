Immissioni in ruolo a.s. 2021/22: tutorial, guida e faq del MI sulla procedura automatizzata

Immissioni in ruolo a.s. 2021/22: tutorial, guida e faq del MI sulla...

Sul sito POLIS – Istanze on-line del Ministero dell’Istruzione sono disponibili tre strumenti utili per le immissioni in ruolo dei docenti a decorrere da settembre 2021.

Si tratta:

Le FAQ del MI

PROCESSO DI AUTOMAZIONE DELLE NOMINE IN RUOLO PERSONALE DOCENTE

Come funziona il processo di Automazione delle Nomine in Ruolo?

Gli uffici definiscono un turno di convocazione individuando il canale di reclutamento, le graduatorie, gli insegnamenti e gli aspiranti. Stabiliscono le date di disponibilità per presentare la domanda per l’individuazione su provincia e insegnamento e in questo periodo gli aspiranti devono fare domanda. Viene poi elaborata la fase di individuazione su provincia e insegnamento e gli aspiranti destinatari di una proposta di nomina vengono raggiunti da una comunicazione. Gli uffici registrano le date per inoltrare la domanda per l’assegnazione di sede e gli aspiranti individuati nella prima fase devono fare una nuova domanda per esprimere le preferenze di sede. Viene elaborata la fase di assegnazione sede e tutti gli aspiranti riceveranno comunicazione della sede assegnata.

Chi partecipa alla prima fase (Individuazione su provincia e insegnamento)?

Parteciperanno tutti i docenti presenti nelle graduatorie di origine per gli insegnamenti che l’ufficio competente ha previsto nel turno e se in posizione utile tra quelle che l’ufficio ha indicato per il turno di convocazione.

Chi partecipa alla seconda fase (Assegnazione sede)?

Parteciperanno tutti i docenti individuati nella fase precedente (Individuazione su provincia e insegnamento).

Da quali tipologie di graduatorie possono essere convocati i docenti?

Si possono convocare i docenti inclusi nelle Graduatorie ad Esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi 2016, 2018, Fascia aggiuntiva, Procedura straordinaria 2021.

Viene trattato anche il personale educativo?

No, la piattaforma è destinata solo all’immissione in ruolo del personale docente.

Se ho un problema tecnico chi posso contattare?

É disponibile il numero telefonico 080-9267603, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:30.

ACCESSO ALLE ISTANZE

Da dove posso accedere per fare domanda?

Si accede da Istanze On Line.

La prima istanza: “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto”

La seconda istanza: “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede”.

Cosa devo fare se ho problemi ad accedere a Istanze OnLine?

Devi accedere alla pagina di accesso della piattaforma Istanze OnLine e consultare la sezione “Assistenza”.

Da quando posso accedere all’istanza Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto?

Ogni ufficio stabilisce il periodo di disponibilità dell’istanza.

Da quando posso accedere all’istanza Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede?

Ogni ufficio stabilisce il periodo di disponibilità dell’istanza.



ISTANZA “ESPRESSIONE PREFERENZE PROVINCIA CLASSE DI CONCORSO/TIPO POSTO

Perché accedendo all’istanza il sistema mi prospetta il messaggio “Attenzione, al momento, non ci sono Turni aperti per la presentazione della domanda”? E’ un errore?

Non si tratta di un errore, significa che non puoi partecipare ad alcun turno di convocazione.

Come posso sapere in Istanze OnLine se posso presentare domanda?

Prova a consultare il sito dell’Ufficio Scolastico Regionale e segui le indicazioni che trovi pubblicate. In ogni caso ricorda, quando potrai presentare domanda, troverai l’indicazione del turno ed il periodo in cui potrai presentare domanda.

Sono incluso sia nelle graduatorie di merito che nelle GaE, posso presentare una sola domanda?

No, le convocazioni per graduatorie di merito e GaE sono separate, quindi dovrai presentare domande distinte.

Sono incluso sia nelle graduatorie di merito che nelle GaE, devo presentare domanda anche se ho una sola provincia e insegnamento?

Sì, altrimenti sarai trattato come assente dalla procedura di individuazione (Fase d’ufficio).

Nelle domande trovo tutti gli insegnamenti per cui sono incluso nelle graduatorie?

No, dovrai presentare domanda solo per gli insegnamenti che fanno parte di quel turno di convocazione, secondo quanto stabilito dall’Ufficio scolastico.

Ho saputo che è stata aperta la convocazione per un canale di reclutamento (graduatorie di merito/GaE) e un insegnamento in cui sono incluso, ma non trovo la possibilità di fare domanda. È un errore?

No, è possibile che l’ufficio abbia convocato un intervallo di posizioni di graduatoria in cui non sei incluso.

Se vengo convocato e presento domanda sono sicuro che sarò destinatario di una proposta di nomina in ruolo?

No, il numero dei candidati individuati per partecipare alla convocazione è superiore rispetto al numero delle immissioni in ruolo da effettuare. Pertanto, la partecipazione alla convocazione non costituisce impegno per l’amministrazione ai fini della nomina in ruolo, che rimane comunque subordinata al numero dei posti disponibili e all’eventuale collocamento in posizione utile del singolo candidato.

Sono incluso con riserva, posso presentare domanda?

Se da Istanze OnLine hai la possibilità di accedere al turno, allora puoi presentare domanda. le inclusioni con riserva sono evidenziate da un “*” (asterisco). Ricorda che nel caso di inclusione con riserva, la partecipazione avviene con riserva e il Ministero dell’Istruzione fa riserva di non procedere all’eventuale immissione in ruolo.

Se sono stato convocato e non faccio domanda che succede?

Sarai trattato d’ufficio.

Per ogni turno di convocazione quante proposte di nomina potrò ricevere se sono incluso in più insegnamenti e/o più titpi di graduatorie nel caso di graduatorie di merito?

Riceverai una sola proposta di nomina, ovviamente se ti troverai in posizione utile ad ottenere una individuazione.

Quando entro nella domanda il sistema prospetta tutte le province e gli insegnamenti, che devo fare?

Devi mettere in ordine di preferenza tutte le province e gli insegnamenti che ti vengono proposti, utilizzando le frecce; se non vuoi partecipare per alcuni di essi devi rinunciare, cliccando sull’icona a forma di cestino.

Con quali criteri parteciperò all’elaborazione della fase di individuazione su provincia e insegnamento?

Il sistema, secondo la tua posizione di graduatoria e i posti a disposizione, tenterà di assegnare la provincia-insegnamento seguendo l’ordine di preferenza che hai espresso nella domanda.

Se rinuncio ad una provincia-insegnamento proposto e al momento della mia individuazione è disponibile solo quel posto che succede? Sarò destinatario della proposta di nomina anche se ho rinunciato?

No, non sarai soddisfatto.

Se rinuncio a tutte le province-insegnamento proposti che succede? Riceverò una proposta di nomina se mi troverò in posizione utile alla nomina?

No, non sarai soddisfatto.

Devo presentare domanda per la scuola dell’infanzia/scuola primaria e tra le province-insegnamento trovo dei tipi posto che non conosco. Cosa sono?

Se l’ufficio scolastico ha deciso di includere nel turno la convocazione anche per la nomina sui tipi posto speciali/metodi di insegnamento differenziato, dovrai rinunciare a tutti quelli per cui non hai il titolo di insegnamento, mentre dovrai indicare nella sezione delle dichiarazioni i dettagli del titolo che hai conseguito.

Non conosco/non ricordo il significato dei posti speciali/per metodi di insegnamento differenziato, come faccio?

Con il mouse passa sulla “i” e potrai visualizzare il tipo posto a cui si fa riferimento.

Devo inserire il codice personale per inoltrare/annullare l’inoltro della domanda?

No, non serve il codice personale.

Ho inoltrato la domanda, ma ho sbagliato ad indicare una preferenza, che devo fare?

Devi annullare l’inoltro, aggiornare la domanda e inoltrare di nuovo.

Ho annullato la domanda e poi ho dimenticato di inoltrarla di nuovo. Il sistema automaticamente prende l’ultima domanda inoltrata?

No, ai fini della procedura di individuazione su provincia-insegnamento, se in posizione utile di graduatoria, sarai tratta d’ufficio.