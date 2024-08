Immissioni in ruolo e incarichi supplenze Gps sostegno 2024/25: facciamo il punto – DIRETTA ore 15,00

Il decreto ministeriale n° 111 del 6 giugno 2024 nel riprendere la procedura prevista dell’art. 5 comma 5 del decreto 44 del 2023 ha disposto che la procedura con la quale sono immessi in ruolo i docenti di sostegno inseriti in GPS prima fascia sia applicata fino al 31 dicembre del 2025.

I posti di sostegno vacanti e disponibili che residuavano dopo le immissioni in ruolo dei docenti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi, sono assegnati con contratto a tempo determinato, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS sostegno per il biennio 2024/2026.

Hanno diritto alla nomina in ruolo coloro che, iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno, hanno presentato la domanda entro il 7 agosto del 2024, non hanno rinunciato a eventuale nomina e non sono stati destinatari di proposta di assunzione.

La diretta della Tecnica risponde live

A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico 2024/25 e terminata la possibilità di presentare domanda per la mini call veloce, facciamo il punto riguardo le immissioni in ruolo e gli incarichi per le supplenze da Gps sostegno. Ne parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, martedì 27 agosto alle ore 15,00, con il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo. Diretta visibile come sempre sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA