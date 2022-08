Immissioni in ruolo e nomine dei supplenti: le scadenze di agosto

Siamo ormai entrati nel vivo delle assunzioni in ruolo e della procedura di conferimento delle supplenze fino al 30 giugno o 31 agosto 2023.

Riepiloghiamo di seguito le scadenze da tener presenti.

Dal 2 al 16 agosto scelta delle preferenze per le supplenze

I docenti inseriti in GaE e GPS potranno presentare l’istanza per la scelta delle preferenze ai fini dell’incarico annuale per il ruolo da I fascia sostegno delle GPS e le supplenze con durata fino al 31 agosto 2023 o fino al 30 giugno 2023 dalle ore 9 del 2 agosto alle ore 14 del 16 agosto 2022.

Dal 4 all’8 agosto la call veloce per le assunzioni

Dal 4 all’8 di agosto sarà invece possibile la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui all’articolo 1, commi 17 bis e ss., del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; si tratta della cosiddetta call veloce.

Possono partecipare alla procedura volontaria per le immissioni in ruolo con call veloce e quindi presentare domanda per la chiamata diretta:

gli aspiranti inseriti nelle GAE , che possono presentare istanza per la nomina in una o più province nella stessa regione nelle cui graduatorie sono già inseriti o in una o più province di altra regione

, che possono presentare istanza per la nomina in una o più province nella stessa regione nelle cui graduatorie sono già inseriti o in una o più province di altra regione gli aspiranti inseriti nelle GM, che possono presentare istanza per la nomina in una o più province di una regione diversa da quella delle graduatorie in cui sono inseriti.

Le operazioni relative a detta procedura dovranno concludersi entro il giorno 11 agosto.