Immissioni in ruolo, l’assegnazione della sede è social: virali video di giovani docenti che ricevono la mail e esultano

Dopo anni di precariato finalmente il ruolo: in questi giorni stanno arrivando numerose le mail per l’accettazione dell’assegnazione in una determinata sede per i neo ammessi in ruolo. I giovani docenti su social come TikTok, stanno creando veri e propri trend per celebrare il momento.

Non mancano le critiche

I video sono talvolta divertenti, talvolta commoventi: spesso si tratta di persone che hanno svolto vari anni di esperienza in cattedra prima di ricevere l’agognata comunicazione. Non manca anche chi critica queste immagini:

“Gente di 50 anni precari da 10 se non di più superati ovunque da gente alle prime armi con tutti i tipi di riserve”, questo un esempio di alcuni dei commenti negativi.

150 preferenze, chi deve compilare la domanda?

Ovviamente, chi riceve questo genere di mail, non è più obbligato a compilare la domanda per le 150 preferenze entro il 30 luglio.

Sono tantissimi i docenti inseriti nelle GPS e negli elenchi aggiuntivi, molto meno quelli inseriti in GAE, ma in ogni caso sia chi è inserito in GaE e sia chi è inserito in GPS dovrà compilare l’istanza della scelta sino a 150 preferenze per gli incarichi di supplenza e, nel caso delle GPS I fascia sostegno e relativi elenchi aggiuntivi, anche la scelta delle 150 preferenze per l’assunzione in ruolo con un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2026.

Nel presentare la domanda per la scelta delle 150 sedi, i docenti interessati iscritti nelle GAE, nelle GPS e negli elenchi aggiuntivi, possono scegliere sedi:

• sia per l’intero anno scolastico,

• sia fino al termine delle attività didattiche,

• per cattedre intere e per spezzoni.

I docenti inseriti nella graduatoria sul sostegno possono scegliere sedi per ottenere il contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo e i docenti che hanno prestato servizio sul sostegno nel 2024/2025 sul sostegno e che hanno ricevuto la richiesta di conferma, devono indicare prioritariamente la stessa sede.

I docenti individuati per il conferimento della nomina sia per il ruolo, sia per una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, devono confermare l’accettazione della nomina entro 5 giorni, scaduto tale termine sono considerati rinunciatari.