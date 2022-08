Immissioni in ruolo personale ATA: per gli aspiranti DSGA dall’8 agosto le preferenze, dal 16 agosto l’assegnazione della sede anche per gli altri profili [NOTA]

Immissioni in ruolo personale ATA: per gli aspiranti DSGA dall’8 agosto le...

Aprono anche per il personale ATA le funzioni per le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2022/2023.

Con nota 29238 del 4 agosto 2022, indirizzata agli Uffici scolastici regionali, il MI ha comunicato che è stata autorizzata

l’assunzione, nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di un contingente pari a 10.116 unità, comprese le unità da immettere in ruolo nel profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Le assunzioni hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio e saranno effettuate sui posti risultanti vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico.

Al personale immesso in ruolo per l’a.s. 2022/2023 è assegnata la sede definitiva nell’anno scolastico 2023/2024 secondo la normativa vigente.

A decorrere dal 8 agosto 2022 saranno disponibili le funzioni SIDI per avviare la fase di inserimento turni.

Dalla stessa data saranno aperte le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di nomina degli aspiranti iscritti nelle graduatorie di merito utili alle immissioni in ruolo per il profilo di DSGA e degli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B per l’a.s. 2022/2023.

A seguire verranno rilasciate le funzioni per la registrazione dei dati di immissione in ruolo sul fascicolo del personale e per la gestione dello scorrimento delle graduatorie per ulteriori nomine.

Immissioni DSGA

Per i soli aspiranti alla nomina nel profilo di DSGA, la presentazione dell’istanza si articolerà in due fasi.

In una prima fase, che prenderà avvio dall’8 agosto, gli interessati, in base ai turni di convocazione definiti dagli Uffici Scolastici Regionali in considerazione dei contingenti e delle consistenze delle graduatorie utili alle immissioni in ruolo, potranno esprimere le proprie preferenze per le province nelle quali risulteranno inclusi.

Nella seconda fase, che decorrerà dal 16 agosto, gli aventi titolo potranno presentare istanza per l’assegnazione di sede.

Immissioni ATA 24 mesi

Gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali permanenti c.d. 24 mesi, invece, saranno chiamati a presentare un’unica istanza per l’assegnazione della sede, a partire dal 16 agosto.

Se non si presenta la domanda

Nel caso in cui l’aspirante all’immissione in ruolo (DSGA o ATA 24 mesi) non presenti domanda nei termini ad esso assegnati per effetto dell’inclusione in un apposito turno di convocazione, lo stesso verrà trattato come assente con conseguente assegnazione d’ufficio della sede.

Se si rinuncia alla nomina

Per i candidati è prevista la possibilità di comunicare a sistema la volontà di rinunciare alla nomina, sia nell’ambito della prima fase che nell’ambito della seconda. Ove il candidato esprima la propria volontà di rinunciare all’immissione in ruolo, perderà definitivamente il diritto alla nomina.