Impianti sportivi delle scuole: potranno essere usati dalle Associazioni anche senza il parere del Consiglio d’Istituto

Cambiano le regole per l’uso degli impianti sportivi scolastici da parte delle Società sportive: lo prevede un disegno di legge proposto dai deputati del PD che nei prossimi giorni verrà esaminato dalla Commissione Cultura della Camera.

Attualmente l’uso dei locali scolastici viene deliberato dal Consiglio di Istituto secondo quanto previsto da una disposizione entrata in vigore con la legge 517 del 1977.

Ma le regole potrebbero cambiare presto anche perché la proposta, sebbene sia stata presentata da un partito di opposizione, ha già incassato il parere favorevole delle Commissioni chiamata ad esprimersi (Affari Costituzionali, Bilancio, Ambiente)

Il disegno di legge mira a modificare le normative sull’utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni e società sportive, con l’obiettivo di rendere questi spazi più accessibili e, di fatto, “invertire” l’attuale meccanismo per garantirne una maggiore disponibilità.

Queste le nuove regole.

I Comuni o le Province dovranno mettere a disposizione delle società e associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature.

Questo sarà valido anche nel periodo che intercorre tra la fine e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico.

Un punto fondamentale è che non sarà più richiesto l’assenso dei consigli di circolo o di istituto per l’utilizzo di tali impianti. Questa modifica mira a snellire le procedure e favorire un accesso più rapido.

Le associazioni e le società sportive senza fini di lucro potranno presentare agli enti locali progetti per la rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento dell’impianto sportivo scolastico su cui insistono.

Se l’ente locale riconoscerà l’interesse pubblico del progetto, potrà stipulare una convenzione con l’associazione o società sportiva per l’uso gratuito dell’impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento. Questo incentiva gli enti sportivi a investire nelle strutture scolastiche, beneficiando in cambio di un uso a lungo termine.

Per specifiche e documentate esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola (incluse quelle extracurriculari), i consigli d’istituto o di circolo potranno comunicare l’utilizzo temporaneo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici all’ente pubblico territoriale proprietario.

Questa clausola assicura che le esigenze educative e sportive della scuola mantengano la priorità, pur promuovendo un uso più ampio e condiviso degli impianti.

Attualmente il disegno di legge è all’esame della Commissione Cultura che è stata incaricata di riferire in aula per il voto conclusivo.

Poiché il provvedimento non prevede ulteriori passaggi (decreti ministeriali o altri atti amministrativi) è possibile che le novità entrino in vigore già con l’anno scolastico 2025/26.