In Campania ritardi nelle immissioni in ruolo

Alle 8.30 del 29 agosto 2022 un gruppo di docenti che hanno superato il concorso ordinario 2022 per la classe di concorso A011 si è recato all’Ufficio Scolastico Regionale della Campania (via Ponte della Maddalena, 55 – Napoli).

Il motivo della presenza qui è che dal 27 luglio, data in cui si sono concluse le prove orali del concorso ad oggi non è stata ancora pubblicata la graduatoria. Il punto è che c’è una scadenza perentoria imposta dal MIUR: le immissioni devono avvenire entro il 31/8/2022.

Da questa mattina i funzionari dell’USR si rifiutano di ricevere i docenti e fornire informazioni. Dal momento che altri candidati di altre regioni e di altre classi di concorso hanno già avuto le graduatorie e quindi di conseguenza le immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico, la domanda di questi docenti è: “Perché noi candidati A011 (regioni Campania, Molise, Sicilia, Basilicata) dobbiamo ricevere un trattamento differente pur muovendo dalla medesima situazione di chi invece l’immissione l’ha avuta? Anche noi abbiamo superato regolarmente un concorso pubblico e non è giustificabile che adesso perdiamo la possibilità di ottenere il ruolo per l’a.s 2022-23 a causa dell’inefficienza dell’USR”. La commissione responsabile della procedura concorsuale ha comunicato che l’USR possiede tutto ciò che serve per pubblicare la graduatoria. È solo responsabilità dei funzionari del provveditorato se perdiamo questa possibilità. Non è legittimo. Non è accettabile.

È scandaloso e vergognoso. A situazioni uguali deve necessariamente corrispondere uguale trattamento. Si contravviene al principio di uguaglianza, che garantisce pari opportunità per tutti e tutela la diversità proprio una relazione al fatto che situazioni uguali presuppongono pari trattamento, e situazioni diverse presuppongono diverso trattamento.

Noi non siamo in una posizione differente dai candidati che hanno ottenuto le graduatorie per tempo e che quindi il 1° settembre prenderanno servizio regolarmente presso le sedi che sono state loro assegnate. Chiediamo semplicemente che venga riconosciuto anche a noi ciò che è in nostro diritto ottenere.

I docenti

Anna Balido

Martina Piccolo

Felicia Tafuri

Noemi Casolare

Antonella Acampora

Maria Rosaria Russo Del Prete

Davide Angora

Francesco Longobardi

Carmela Pallotta

Cristian Galizia

Ilaria Licenziato

Valentina Secondo

Vera Cammarata

Assunta Iorio

Elisabetta Rubino

Domenico Franceschelli

Giacomo Gattozzi

Salvatore Guarino

Valerio Carotenuto

Claudia Buggi

Rosa Mauro

Simona Spitaleri

Calogero Daino

Salvatore Di Bianca

Filomena Caccia

Maria Felicia Silicato

Marilena Battista

Maria Farmaci

Lara Clemente

Cesare Carpenito

Sara Laudiero

Marialuigia Buonpane

Giovanna Schirato

Mariarita Mangano

Lavinia Scolari

Marianoemi Bova

Rosanna Scavone

Anna Castaldo

Anella Ogliaruso

Enrico Scala

Sara Auriemma

Angela Tinto

Federica Di Lorenzo

Sonia Vadurro

Marika Tucillo

Rossella Valstro

Angelo Raffaele Mancusi

Daniela Pruiti Ciarello

Valentina Panarello

Mario Borgo

Francesco Amoruso

Martina Nappi

Virgilia Russo

Enrico Luongo

Emily Castelli

Arianna Conca

Michela Rago

Gabriella Catalano

Agnese Grasso

Anna Carotenuto

Veronica Bella

Daniela Colella

Chiara Pennavaria

Rosario Saletta

Marina Scalafani

Alessandra Cocco

Maria Rita Mangano

Ambrosca Margherita

Laura Lupo

Alessandra Zanco

Anastasia Colonna

Giovanna Ferlisi

Francesca Squarciapiano

Maria Di Maro

Christian Maria Savastano

Maria Concetta De Toro

Alessandra Bossone