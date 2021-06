In classe con Logitech nuovi spunti di ispirazione per aiutare gli studenti nell’apprendimento

In classe con Logitech nuovi spunti di ispirazione per aiutare gli studenti...

Progettati per Mac, iPad e iPhone, gli accessori Logitech sono perfetti per l’ecosistema Apple. La collaborazione dell’azienda svizzera con Apple dura ormai da più di dieci anni e il risultato è una suite di strumenti in grado di ottimizzare l’esperienza di utilizzo dei dispositivi made in Cupertino offrendo più funzionalità, opzioni di personalizzazione e comfort.

Da qui nasce la partnership con C&C, Apple Authorised Education Specialist che offre alle scuole italiane infinite soluzioni per rendere l’apprendimento accessibile ed efficace per tutti gli studenti, a prescindere da età, stile di apprendimento o luogo in cui si trovano. Fra queste, vi sono strumenti quali Logitech Crayon e Rugged Folio: due accessori progettati per dare una marcia in più a chi ne usufruisce.

Crayon è una matita digitale versatile e precisa al pixel che migliora la didattica, consentendo ai ragazzi di disegnare o prendere appunti e apprendere in modo più intuitivo. Progettata per tutti gli iPad (versioni 2018 e successive), Logitech Crayon introduce un’altra dimensione nell’apprendimento, aiutando studenti e insegnanti a sbloccare tutto il potenziale delle app educative. Con protezione dalle cadute da 1,2 metri, parti sostituibili ed una esclusiva forma piatta unica, che assicura che non cada da scrivanie o tavoli, e una durata prolungata della batteria, Logitech Crayon è lo strumento di apprendimento perfetto.

Insieme alla Logitech Crayon, un altro strumento di lavoro utile per la didattica digitale, è Rugged Folio, che consente agli studenti di digitare, toccare o disegnare in tutta facilità grazie a una protezione rinforzata e un design leggero. Logitech Rugged Folio è una custodia con tastiera incredibilmente sottile che garantisce protezione dalle cadute per ogni iPad e resiste alle condizioni più difficili, offrendo allo stesso tempo comfort e uno stile personalizzato. Questa leggera custodia all-in-one protegge il dispositivo su entrambi i lati offrendo insieme un pratico alloggiamento per riporre la Logitech Crayon o una qualsiasi matita digitale.

“C&C crede che l’unico modo utile per innovare in modo sostenibile sia adottare strumenti adeguati – spiega Joshua Miolli, Edu Manager di C&C S.p.A. Il nuovo approccio alla didattica, imposto dalla pandemia, ha palesato la necessità di dotarci della giusta tecnologia e di utilizzarla nel modo più efficace possibile. Apple è la risposta giusta e Logitech è il partner perfetto”.

