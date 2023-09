In Memoria di Olga, concorso per scuole dell’infanzia e primaria: scadenza 2 dicembre 2023

In Memoria di Olga, concorso per scuole dell’infanzia e primaria: scadenza 2...

Nell’ambito del Protocollo di Intesa MI-SAIT, la Società Astronomica Italiana, il Ministero e la Città Metropolitana di Reggio Calabria indicono la XVI Edizione del Concorso Nazionale “In memoria di Olga: la vita oltre” per non dimenticare tutti i bambini cui è stata negata la possibilità di un sereno avvenire.

Il Concorso è stato istituito nel maggio 2008, per ricordare la piccola Olga Panuccio, vittima, all’età di tre anni, di una feroce aggressione insieme con i suoi genitori e deceduta il 1° aprile 2008.

Il Concorso si rivolge agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria per sollecitarli a una personale riflessione, che si traduca in un’elaborazione grafica o in una pagina scritta.

Possono partecipare al concorso, in forma individuale e/o come gruppo classe, gli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, statali e paritarie.

La selezione prevede due classifiche:

una riservata alla scuola dell’infanzia relativa alla sezione Disegno, una riservata alla scuola primaria relativa alla sezione Testo e/o Testo Illustrato.

Ai tre vincitori, di ciascuna classifica, saranno assegnati dei premi consistenti in strumenti astronomici e libri.

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 2 dicembre 2023, secondo le modalità indicate dal bando.