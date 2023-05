Incendio Milano a Porta Romana: furgone va a fuoco, almeno un ferito. Evacuata una scuola materna, ampia nube nera in città

Oggi, 11 maggio, nella tarda mattinata, è divampato un incendio a Milano in zona Porta Romana, all’angolo tra via Pier Lombardo e via Vasari, causato dall’esplosione di un camion che trasportava bombole di ossigeno. Almeno quattro persone sono rimaste ferite. Lo riportano i vari media come TgCom24 e SkyTg24.

I bambini starebbero bene

Le fiamme hanno coinvolto almeno quattro auto parcheggiate in strada, una farmacia attigua e un edificio vicino: due gli appartamenti coinvolti, al primo e al secondo piano. Per precauzione sono stati evacuati l’Istituto Auxologico Pier Lombardo e una scuola materna, l’Istituto Suore Mantellate. I bambini presenti in classe starebbero tutti bene.

Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e un’ambulanza. Un’alta colonna di fumo nero è visibile tra i palazzi. I carabinieri hanno transennato la zona. Ancora ignote rimangono le cause del rogo.