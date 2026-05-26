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26.05.2026

Incidente Belgio, scuolabus contro treno: morti due studenti, l’accompagnatore e l’autista

Redazione
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Indice
Sicurezza stradale e responsabilità nel trasporto scolastico
Il cordoglio delle istituzioni

Una notizia drammatica arriva oggi, 26 maggio, dal Belgio, dove un incidente a un passaggio a livello ha spezzato le vite di alcuni membri della comunità scolastica del Richtpunt Campus Buggenhout, un istituto dedicato all’educazione speciale. Lo riporta Il Corriere della Sera.

Oggi, poco dopo le 8 del mattino, uno scuolabus che trasportava sette bambini e un accompagnatore è stato travolto da un treno. Il bilancio è tragico: hanno perso la vita due studenti di 12 e 15 anni, l’autista e l’accompagnatore. Questo evento richiama l’attenzione sulla vulnerabilità dei percorsi casa-scuola e sul valore umano profondo di chi, ogni giorno, si occupa del trasporto e dell’assistenza degli alunni più fragili.

Sicurezza stradale e responsabilità nel trasporto scolastico

Le prime indagini sull’incidente sollevano interrogativi cruciali sulla sicurezza: secondo il portavoce di Infrabel, le immagini mostrano che al momento della collisione le barriere erano abbassate e il semaforo era rosso. Mentre la polizia e la procura conducono gli accertamenti per chiarire le circostanze esatte, per gli operatori della scuola questo episodio sottolinea l’importanza fondamentale di protocolli di sicurezza rigorosi durante il trasporto scolastico. La dinamica solleva riflessioni sulla gestione dei rischi durante gli spostamenti quotidiani, specialmente quando coinvolgono mezzi dedicati a studenti con bisogni educativi speciali.

Il cordoglio delle istituzioni

La tragedia ha suscitato un’ondata di solidarietà che ha travalicato i confini nazionali, arrivando fino alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che ha espresso il proprio cordoglio per un evento che ha “spezzato il cuore” dell’Europa.

Anche il Primo Ministro belga e la Ministra dell’Istruzione fiamminga hanno manifestato profonda vicinanza alle famiglie e ai feriti. Per i docenti, queste manifestazioni di solidarietà istituzionale evidenziano come la scuola sia percepita come un bene comune: quando una comunità scolastica viene colpita così duramente, è l’intera società a sentirsi ferita, rendendo ancora più necessario il supporto psicologico e umano per gestire il trauma all’interno delle classi.

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