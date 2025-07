Incidente Palermo, pulmino con 21 bambini si ribalta: ferita un’educatrice

Oggi, 1° luglio, si è verificato un incidente a Palermo: un pulmino con a bordo 21 bambini si è ribaltato per strada, come riporta La Repubblica. A causare l’incidente pare che si stato un guasto ai freni che si sono rotti. Il mezzo si è ribaltato fermandosi su una fiancata.

Ci sono feriti

Tra i feriti accertati al momento, ci sono due bambini, una educatrice e l’autista del mezzo che sono stati soccorsi dal personale medico del 118 coordinati dal medico rianimatore della centrale che ha raggiunto il luogo dell’incidente. Le condizioni dei feriti non sono gravi. Tutti i 21 bambini sono stati portati in pronto soccorso per accertamenti.

Una bambina con un sospetto trauma cranico è stata portata in ospedale all’ospedale, una seconda è rimasta incastrata ed è stata liberata, ma non avrebbe ferite gravi. Presenti sul posto vigili del fuoco, polizia municipale, Polizia e Carabinieri. I rilievi dell’incidente sono affidati alla polizia che sta sentendo l’autista e i testimoni per ricostruire la dinamica dell’incidente.