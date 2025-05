Incidente Pedemontana, scuolabus contro camion: coinvolte trenta persone, tra cui bambini. Ci sono feriti

Incidente tra un bus scolastico e un mezzo pesante poco dopo le 16 di lunedì sulla Pedemontana, all’imbocco della galleria Lomazzo, all’altezza del raccordo con l’autostrada, in Lombardia. Secondo le prime informazioni, un pullman carico di scolari delle elementari si sarebbe scontrato con un camion, per cause ancora da chiarire. Lo riporta Il Corriere della Sera.

Il primo bilancio dei feriti

Tra le persone soccorse un uomo di 60 anni (probabilmente uno dei conducenti) e un bambino di 7 anni. Sono almeno 30, secondo le prime indicazioni, le persone coinvolte e ci sarebbe una persona incastrata su uno dei mezzi coinvolti. Subito dopo l’incidente è scattata una maxi mobilitazione dei mezzi di soccorso. Tutto è avvenuto oggi, 19 maggio, intorno alle sedici.

In Pedemontana stanno intervenendo quattro automediche, sette ambulanze e l’elisoccorso del 118, oltre a forze dell’ordine e vigili del fuoco. Le notizie sono in aggiornamento.