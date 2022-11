Incidente tram a Milano, morto 14enne a pochi metri dal suo liceo. Lutto tra docenti e compagni, il messaggio di Valditara

Ha scioccato un intero Paese la morte, a causa di un incidente stradale, di un ragazzo di soli 14 anni, Luca Marengoni, avvenuta ieri, 8 novembre, in via Tito Livio a Milano, in seguito all’impatto tra la bicicletta su cui era in sella, intento a raggiungere la sua scuola, e un tram.

Il 14enne, che da soli due mesi frequentava la prima superiore del liceo Einstein del capoluogo lombardo, ha perso la vita a un centinaio di metri dall’istituto, che stava raggiungendo insieme ad un amico. Dopo il tragico incidente è stato il padre di una compagna di classe ad allontanare quest’ultimo, come riporta Il Corriere della Sera, e a raggiungere la scuola e chiedere immediatamente soccorsi. Una docente, la coordinatrice della classe di Luca, è corsa in strada per tentare di prestare aiuto. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare.

Il racconto dell’insegnante accorsa sul luogo del sinistro

“Sia chiaro che Luca non aveva le cuffiette – ha precisato l’insegnante come riporta La Repubblica – probabilmente ha girato per attraversare, senza guardare. Sono dovuta andare, perché non era arrivato ancora nessuno, c’erano solo i mezzi di soccorso. Poi è venuto anche il vice preside. Mi hanno chiesto di riconoscerlo ma mi sono rifiutata. Poi è arrivata la famiglia e se ne sono occupati loro, hanno voluto vederlo”.

Dopo che la notizia del grave incidente si diffonde con un vero e proprio tam-tam tra compagni e genitori la preside Alessandra Condito ha dato il triste annuncio agli studenti. “A un certo punto è entrata in aula la nostra preside e ci ha detto di Luca. Tutti piangevamo”, hanno detto due studentesse. “All’ultima ora la prof ci ha chiesto se volessimo ancora parlare dell’accaduto o fare lezione. Nessuno ha saputo decidere, ma, alla fine, abbiamo fatto anche un poco di lezione, per stemperare il clima molto doloroso che si era creato”. “In tutte le classi i ragazzi erano commossi e dispiaciuti”, ha dichiarato Marina di Sessa, insegnante d’inglese.

Sul sito del liceo è stato pubblicato un messaggio: “Tutta la comunità scolastica si stringe commossa intorno alla famiglia di Luca”.

Il cordoglio di Valditara

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha fatto diffondere un comunicato stampa in cui si legge un messaggio di cordoglio: “Porgo le mie più profonde e sentite condoglianze alla famiglia di Luca Marengoni, il giovanissimo studente scomparso per un tragico incidente a Milano, mentre raggiungeva la sua scuola”, ha esordito.

“Esprimo il cordoglio e la vicinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito e mia personale anche ai suoi compagni e ai suoi docenti del Liceo Einstein, per un lutto che colpisce l’intera comunità scolastica milanese e italiana”, ha concluso Valditara.