Inclusione a scuola, come riconoscere e valorizzare le differenze degli alunni? Ecco alcuni esempi pratici

La didattica inclusiva

La didattica inclusiva è una didattica speciale orientata prima di tutto alla diversità, ai soggetti diversamente abili, alle situazioni di disadattamento, svantaggio, atipicità, ma non si esaurisce in questo, estendendosi a tutti. L’inclusività, infatti, comporta che qualunque “differenza”, non la sola “diversità”, venga riconosciuta da questa attenzione didattica.

In altre parole “diverso” e “differente” a livello pedagogico-didattico sono due concetti quasi antitetici.

Diverso è colui il quale viene percepito con bisogni speciali nel confronto con altri; differente è chiunque rispetto a chiunque altro. La didattica inclusiva è cioè una didattica che tiene conto delle individualità, delle potenzialità, delle peculiarità di ognuno.

Sul manuale di Didattica Generale di Mario Gennari si legge: “Mentre la diversità implica una comparazione tra soggetti, la differenza restituisce le proprie peculiarità a ciascun soggetto, valorizzandone le personali abilità, qualunque esse siano.”

Dovrebbe essere chiaro adesso quanto il riconoscimento delle differenze tra gli alunni sia proprio la cifra della didattica inclusiva.

Il corso

Su questi argomenti il corso Esempi pratici di didattica inclusiva, in programma dal 24 novembre, a cura di Marco Catania.

Obiettivi del corso

Conoscere i principali disturbi dell’apprendimento e del comportamento

Conoscere le implicazioni pratiche che tali disturbi hanno sui livelli di apprendimento

Avere a disposizione tecniche e strumenti per incrementare l’attenzione di tutta la classe

Imparare come strutturare una lezione, sfruttando le metodologie introdotte durante il webinar, al fine di incrementare il livello di partecipazione di tutti gli alunni.

