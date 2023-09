Inclusione e diritti, il convegno che mette al centro il tema dei bambini plusdotati

In programma il 23 settembre prossimo, presso Cascina Triulza-Area Mind a Milano, un convegno formativo dal titolo “Inclusione e diritti” organizzato da Step-net ODV e CTS Gifted in collaborazione con La Voce della Scuola.

Il focus sarò sui temi dell’unicità delle persone, dell’inclusione delle diversità e della tutela dei diritti, del potenziale umano, dei talenti, delle emozioni, dell’innovazione formativa e didattica, della comunicazione nell’ottica della promozione del benessere. E proprio in questo contesto si inserisce il tema fortemente sentito dai bambini e i ragazzi plusdotati e ad alto potenziale cognitivo che sono il 5/6 % della popolazione. Molti sono i miti e i pregiudizi che li accompagnano. Vengono chiamati geni, bambini sopra le righe. Altre volte si confondono e diventano vittime di diagnosi sbagliate. Alcuni non emergono. Altri si sentono emarginati. In realtà sono tanto intelligenti quanto sensibili e, spesso, soli. Per questo motivo risulta fondamentale divulgare il tema della Plusdotazione a tutti i livelli, in particolare quello scolastico e specialistico, e colmare il gap culturale che ancora esiste in Italia : riconoscere ed individuare precocemente gli studenti plusdotati è un fattore di protezione importante per includerli e supportarli in un percorso di crescita sereno.

Di seguito la locandina dell’evento.