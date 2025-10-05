Inclusione scolastica e sociale: nasce il Muiss, contro l’arretramento dei processi inclusivi di questi anni

Nasce in questi giorni il MUISS, Movimento Unitario per l’Inclusione Scolastica e Sociale: la presentazione ufficiale avverrà martedì 7 ottobre prossimo a Roma, alle ore 11.30 presso lo Spazio Esperienza Europa ‘David Sassoli’ di Piazza Venezia 6.

Il Movimento, spiegano i promotori, nasce dalla volontà di un gruppo coeso di addetti ai lavori, docenti universitari, esperti di formazione, dirigenti scolastici, docenti specializzati e cultori dell’inclusione e si propone di intervenire con forza e decisione nel contrasto dei problemi più diffusi, ad oggi presenti nel sistema scuola.

“I fenomeni persistenti delle deleghe educative, le esclusioni e le micro esclusioni, l’aumento incontrollato del numero delle certificazioni e la formazione dei docenti, quest’ultima sempre più affrettata e sempre meno di qualità – denunciano – mettono in serio pericolo l’essenza stessa dell’inclusione”.

Ad ispirare il Movimenti sono il pensiero di Andrea Canevaro che per decenni ha lavorato per diffondere pratiche educative e didattiche davvero inclusive che non si limitassero alla semplice frequenza scolastica.

“Il nostro collettivo – spiegano ancora i promotori – grazie a un anno di mobilitazione intensa e ad una prima assemblea nazionale è entrato in contatto con i principali soggetti che ruotano intorno alla formazione e alla tutela dell’inclusione scolastica. La coerenza, la determinazione e la limpidezza con cui abbiamo condotto la nostra battaglia ci hanno resi interlocutori credibili e riconosciuti”.

“Lo scopo – concludono – è chiaro: uscire dalle divisioni e dai personalismi legati alle sigle per arrivare all’unione delle idee, perché solo così la voce dell’inclusione potrà alzarsi forte e compatta. Le istanze dei docenti di sostegno saranno una voce tra le voci del coro che si unirà in difesa dell’inclusione scolastica e sociale: un progetto mosso da ideali grandi e condivisi, capace di trasformare la pluralità dei percorsi in una forza comune”.

L’iniziativa vuole essere anche una risposta al processo di arretramento dell’inclusione determinatosi da oltre un decennio e nasce proprio per raccogliere il più ampio consenso possibile intorno alle azioni unitarie e sugli elementi strategici del processo inclusivo nella scuola e nella società

A Roma, alla conferenza stampa di presentazione, interverranno studiosi ed esperti che in questi anni hanno animato il dibattito e la ricerca sui temi dell’inclusione: Fernanda Fazio, Nicola Striano, Dario Ianes, Raffaele Iosa, Pasquale Moliterni, Paola Mura, Salvatore Nocera, Roberta Passoni e Roberta Scorza.