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25.07.2026

Indicazioni nazionali primo ciclo, latino alle medie: come evitare di proporlo come “distante” o “noioso”? Il metodo Ørberg

Redazione
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Indice
Le criticità
Una didattica più attiva sostenuta dagli strumenti digitali
Il corso

Con le nuove Indicazioni nazionali il latino torna a far parlare di sé e rilancia una domanda concreta per i docenti: come proporlo agli studenti della scuola media senza renderlo una materia percepita come distante e complessa? La risposta passa anche attraverso metodologie capaci di mettere al centro la comprensione, la partecipazione e la scoperta della lingua.

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Nella scuola secondaria di primo grado il latino rischia spesso di essere percepito come una disciplina astratta e difficile, lontana dall’esperienza degli studenti. La sfida per molti docenti è trasformarlo in uno strumento vivo, capace di sviluppare competenze linguistiche e cognitive reali, senza ridurlo a mera analisi grammaticale. Sempre più spesso emerge il bisogno di approcci didattici che rendano l’apprendimento più intuitivo, inclusivo e motivante.

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Le criticità

Una delle difficoltà più frequenti nell’insegnamento del latino è l’impostazione tradizionale, centrata sulla regola e sulla traduzione. Un approccio alternativo punta invece sulla comprensione diretta dei testi, utilizzando il contesto per guidare lo studente nella costruzione del significato. Attraverso la lettura guidata e il supporto di immagini e situazioni contestualizzate, la lingua smette di essere un sistema da decodificare e diventa un’esperienza di comprensione progressiva. Questo permette agli studenti di sviluppare anche competenze metalinguistiche, rafforzando il legame tra latino e italiano.

Un nodo cruciale riguarda il modo in cui viene insegnata la grammatica. In un approccio induttivo, le regole non vengono presentate in modo astratto, ma emergono dall’osservazione dei testi. Gli studenti sono guidati a riconoscere ricorrenze, strutture e significati, costruendo gradualmente le proprie generalizzazioni. Questo tipo di lavoro favorisce un apprendimento più profondo e duraturo, perché coinvolge attivamente il ragionamento e la scoperta, riducendo la distanza tra teoria e uso concreto della lingua.

Una didattica più attiva sostenuta dagli strumenti digitali

Portare questo tipo di approccio in classe significa anche ripensare la progettazione delle lezioni. Un insegnamento efficace del latino nella scuola media richiede attività strutturate, unità didattiche dinamiche e l’uso consapevole di risorse multimediali. Gli strumenti digitali possono rafforzare la comprensione, sostenere la motivazione e offrire percorsi differenziati per studenti con bisogni diversi. In questo quadro, l’insegnante assume un ruolo di guida nella scoperta, più che di semplice trasmettitore di regole.

Il corso

Su questi argomenti il corso Il latino alle medie con il metodo Ørberg in programma dal 26 agosto, a cura di Federica Morandi.

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latino a scuolaNuove Indicazioni Nazionali primo ciclo

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