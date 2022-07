INDIRE, cercasi Presidente: candidature entro il 30 luglio

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’Avviso di chiamata pubblica alla candidatura alla Presidenza dell’Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa INDIRE.

Oltre ai requisiti generali, quali non avere riportato condanne penali o non essere stati licenziati/destituiti dal pubblico impiego o ancora non trovarsi in condizioni di inconferibilità/incompatibilità, il candidato dovrà possedere i requisiti professionali riportati nell’avviso.

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente via PEC entro il 30 luglio 2022.

AVVISO

MODELLO DI DOMANDA

INFORMATIVA PRIVACY