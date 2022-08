Indire: Cristina Grieco è la nuova presidente dell’Istituto

E’ Cristina Grieco la nuova presidente dell’Indire: il decreto del ministro Bianchi che le assegna l’incarico è stato firmato nei giorni scorsi.

Grieco è stata assessora all’Istruzione della Regione Toscana ed è dirigente scolastica presso il Liceo Statale Francesco Cecioni di Livorno.

E’ anche consigliera del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, con il compito di tenere i rapporti con Regioni e pubblica amministrazione relativamente ai temi che ricadono nella legislazione concorrente, con particolare riguardo all’istruzione e formazione professionale, agli Its e all’apprendimento permanente.

“E’ per me un grande onore (e anche una grande responsabilità) essere chiamata a guidare il CdA del più importante ente di ricerca ed innovazione educativa del Paese” scrive Grieco sul proprio profilo FB e aggiunge: “Ripenso ai due anni appena trascorsi e a quanto mi hanno arricchito dal punto di vista professionale: in un periodo di pandemia e di crisi internazionale si sono ‘accavallate’ e ‘rincorse’ la fase finale del mio mandato in Regione, la dirigenza del fantastico liceo Cecioni, l’inaspettata chiamata nello staff del Ministro per lavorare sul PNRR, l’ingresso nella segreteria regionale della conferenza delle Donne Dem della Toscana e nella segreteria territoriale PD”.

“Sono stati mesi di riunioni a distanza e in presenza, call, viaggi, seminari, collegi, convegni, mascherine, contagi…mesi di difficoltà, successi, problemi, intoppi, traguardi e soddisfazioni – racconta ancora la neo-presidente – ma soprattutto sono stati mesi di condivisione, di relazioni, di incontri e di collaborazione con tante donne e tanti uomini speciali”.

“Ringrazio tutte e tutti per l’aiuto ed il sostegno – conclude Grieco – un ringraziamento particolare a Patrizio Bianchi per la fiducia che mi ha accordato; farò di tutto per meritarla anche in questa nuova avventura”.