Indire racconta scuola e genere: a Firenze la mostra sulla formazione tecnica in Italia dal 1928 al 1968

Dal 10 al 19 ottobre 2025, la Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi a Firenze ospita la mostra Genere, lavoro e formazione tecnica promossa da INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. L’inaugurazione è prevista per il 10 ottobre, e sarà accompagnata dalla proiezione del documentario Le ragazze della tecnica, realizzato da Andrea Bacci, attore, regista e sceneggiatore.

Un percorso nella storia dell’istruzione tecnica

Il percorso espositivo si snoda attraverso materiali d’archivio come fotografie, quaderni e album, illustrando quarant’anni di storia dell’istruzione tecnica in Italia. I contenuti sono arricchiti da didascalie e approfondimenti in italiano e inglese. “Il percorso espositivo attraversa vari decenni”, spiegano da Idire, esattamente “dal 1928 al 1968, mostrando il continuo mutamento dell’istruzione tecnica in Italia.”

Il rapporto tra istruzione tecnica e stereotipi di genere

La mostra propone anche una riflessione sul rapporto tra istruzione tecnica e stereotipi di genere. “Con questo evento si propongono delle riflessioni in termini di ricerca-azione sull’evoluzione di un’istruzione tecnica fortemente stereotipata rispetto al genere e che ha gettato le basi del moderno tetto di cristallo”, scrivono gli organizzatori. L’obiettivo è coinvolgere gli istituti “anche in chiave orientativa e in vista della costruzione della scuola del futuro”.

L’importanza delle fonti storiche analogiche

Un altro aspetto centrale del progetto è la valorizzazione delle fonti storiche analogiche. “Il progetto”, sottolineano ancora da Indire, “mira a riscoprire la fonte storica, fisica, analogica, materiale (in un’epoca caratterizzata dall’intelligenza artificiale e dal digitale) che ben si presta ad attività laboratoriali nelle classi per l’insegnamento della storia”. Ma anche “per un’educazione alla corretta ricerca delle informazioni e a un uso etico delle fonti.”

Conoscere il futuro attraverso il presente

L’ultima sezione dell’esposizione guarda al presente, con particolare attenzione agli ITS Academy. Essa infatti conterrà “un focus sugli Istituti Tecnologici Superiori, che erogano percorsi terziari professionalizzanti e in cui ancora emerge un divario di genere che si pone come grande sfida da affrontare nei prossimi anni“.

I partner di Indire dell’iniziativa

Numerose le collaborazioni allacciate da Indire in occasionde dell’evento. L’associazione ricorda quelle con AIPH – Associazione Italiana di Public History; Centro di Ateneo Elena Cornaro – Università degli Studi di Padova; Città metropolitana di Firenze; Dipartimento FORLILPSI – Università degli Studi di Firenze; Dipartimento SPGI – Università degli Studi di Padova; e UDI – Unione Donne in Italia di Bologna APS.