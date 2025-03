Indire sostegno 2025, come verrà valutato il corso rispetto al TFA? Ci sarà una differenza? Risponde l’esperta

Dei corsi Indire per i docenti di sostegno, di come si svolgeranno e di tutte le informazioni utili abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 19 marzo. Ospite Serena Morando del Centro Nazionale Flc Cgil.

Come verrà valutato il corso Indire rispetto al TFA? Ci sarà una differenza?

Durante la diretta, un’utente ha chiesto come verrà valutato il corso Indire rispetto al TFA e se ci sarà una differenza. A questo quesito l’esperta ha risposto: “Questa è una bella domanda a cui non so rispondere. Lo sapremo solo in sede di aggiornamento. Se ti riferisci alle GPS, in sede di aggiornamento delle GPS vedremo se la tabella equipara. Tuttavia e me sembrerebbe veramente troppo equiparare un corso da 40 con un corso da 60 in presenza. Però tutto può essere, ma oggi non lo possiamo sapere, lo scopriremo solo quando andremo ad aggiornare le GPS con eventuali nuove tabelle. Si avrà bisogno di una riflessione, di un approfondimento sul peso da dare a questo percorso che secondo me dovrebbe avere un peso diverso rispetto a quello del TFA”.

Le risposte della diretta

✅ (13:20) anche qualche chiarimento sulla continuità del docente su richiesta delle famiglie. Che fine faranno gli specializzati che hanno punteggio per aver fatto formazione e anni di servizio?

✅ (17:30) E’ un’indecenza, a me il Tfa, tutto in presenza, è costato quasi 10 mila euro, poichè ero a 400 km di distanza dall’università e ho dovuto viaggiare e prendere anche un alloggio

✅ (19:30) ho tantissimi dubbi ma con diploma itp e 3 anni di servizio su sostegno primaria posso accedere al corso indire o solo TFA normale?

✅ (20:30) se ci fosse un secondo ciclo per i titoli esteri, verrebbe mantenuto lo sbarramento dei 120 giorni?

✅ (21:25) Con la specializzazione TFA organizzata esclusivamente da INDIRE si potrà accedere ad un concorso specifico per sostegno primaria? Ovviamente possedendo l’abilitazione all’insegnamento per primaria

✅ (23:25) Con il corso indire per chi ha specializzazione estero, si potrà accedere ai concorsi sul sostegno?

✅ (23:45) posso sapere quando comincerà il corso per i triennalisti? i corsi si concluderanno in tempo per le assunzioni di sostegno da GPS che si svolgono ad agosto?

✅ (24:55) come mai chi è al terzo anno in corso non potrà partecipare se abbiamo già maturato i 180 giorni di servizio? chi ci dà la certezza che ci sarà un secondo ciclo a cui potremo accedere?

✅ (28:30) per il passaggio di ruolo si può dichiarare la laurea che ci dà accesso al nuovo ruolo? punto 15 della domanda

✅ (29:45) Ci saranno posti indire messi a disposizione per la scuola dell’infanzia? Lavoro da più di 10 anni come sostegno infanzia nelle paritarie- sono nelle gps ma mai chiamata per gps sost annuali infanzia

✅ (30:40) vorrei capire se non si riuscisse a concludere positivamente il corso indire, specialmente per titoli stranieri, cosa succede? Grazie

✅ (33:30) il titolo di laurea deve essere valido anche per insegnamento su disciplina? es. se sono su sostegno e la mia laurea per insegnare la A042 mancano tre esami posso partecipare al corso indire?

✅ (34:35) come verrà valutato il corso Indire rispetto al TFA? ci sarà una differenza?

✅ (36:40) Se il corso all’estero è stato conseguito a giugno si può partecipare al corso Indire (Giugno 2024)?

✅ (38:50) INDIRE darà punteggio come il tfa in prima fascia?

✅ (44:50) vivo già all’estero. Sono combattuta se fare TFA in Italia o Estero. Quello estero nella mia situazione mi verrebbe a costare meno e non mi allontanerei dalla famiglia per ora

✅ (46:55) Nel decreto ufficiale che formalizzerà i corsi non verrà già stabilito il punteggio in GPS? Se così, è più “sicuro” optare per TFA in convenzione con Università .Cosa ci consiglia?

✅ (48:50) non posso chiedere continuità sostegno ,prossimo anno però avendo 104 avrò “priorita’?

✅ (49:50) ma se il corso indire non può durare meno di 4 mesi. C è anche Agosto di mezzo. Ma come può essere che gli spec. indire potranno partecipare alle assunzioni in ruolo?

✅ (51:20) ho il ruolo con riserva su classe ADSS per via del titolo estero… sto frequentando il IX TFA italiano , posso risolvere con questo titolo italiano la riserva

✅ (00:00) gli insegnanti ITP, se hanno maturato i tre anni su sostegno, possono partecipare ai corsi indire?