Indire sostegno iscrizione, domanda entro l’8 luglio: come fare?

In attuazione dei decreti interministeriali n. 75 e n. 77 del 24 aprile 2025, INDIRE ha pubblicato gli avvisi relativi a:

Art. 6 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71 Percorsi di specializzazione da 40 crediti formativi destinati ai docenti che, negli ultimi cinque anni, abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento su posto di sostegno sul medesimo grado .

destinati ai docenti che, negli ultimi cinque anni, abbiano svolto almeno . Art. 7 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71 Percorsi riservati a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto: abbiano completato un percorso formativo sul sostegno presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine (o altro organismo abilitato) ; abbiano un procedimento di riconoscimento pendente oltre i termini di legge; oppure siano coinvolti in un contenzioso per mancata conclusione del procedimento entro i termini.



Per entrambe le procedure la domanda di partecipazione potrà essere presentata entro le ore 17.00 del giorno 8 luglio 2025, attraverso la procedura telematica https://tfa.indire.it/

Come ci si iscrive?

La procedura di iscrizione è illustrata in una guida pubblicata da Indire, che spiega passo passo come fare, a partire dalla registrazione, passando per la compilazione della domanda e fino all’invio.

Al termine viene restituita una videata di “Ricevuta” con il riepilogo dei dati di consegna della domanda, con il “Numero di invio” che sarà il valore utilizzato per l’individuazione della propria domanda nella graduatoria che sarà pubblicata secondo quanto comunicato. Cliccando sul pulsante “Pagamento” si verrà reindirizzati all’interno della sezione “Tasse e contributi” per poter effettuare il pagamento della tassa di iscrizione, pari ad euro 116.

La diretta della Tecnica risponde live

Per tutte le informazioni relative ai percorsi Indire, siamo stati in diretta con La Tecnica risponde live oggi, mercoledì 2 luglio alle 12,30. Ospite Manuela Pascarella, responsabile reclutamento del Centro Nazionale Flc Cgil. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

Le risposte della diretta

✅ (18:30) Sarà possibile iscriversi contemporaneamente a Indire e ad altre università?In rete si trovano nuove FAQ ministeriali che rispondono “In teoria sì”, ma non si trova traccia sul sito del MIM. Info?

✅ (21:30) io so che non si può fare iscrizione a indire e università ma a più università cioè a più ateneo

✅ (22:15) certo ci si può inscrivere in più università però ad ogni iscrizione corrisponde una tassa di 100€, senza ovviamente nessuna certezza!

✅ (23:35) è possibile fare richiesta in più università per i triennalisti?

✅ (24:40) Abbiamo notizie circa l’udienza di ieri che ha avuto come oggetto il decreto 32 (conferma docenti sostegno)?

✅ (26:30) Nella domanda c’è da inserire copia del documento debitamente firmata, non è sufficiente la firma sulla C.I.? Bisogna inserire un’altra firma?

✅ (28:10) La specializzazione INDIRE che punteggio darà nelle graduatorie?

✅ (30:30) Dopo inseriti i dati del titolo di studio c’è da allegare un file. Ho inserito un foglio dove dichiaro di essere in possesso del titolo di studio (un duplicato), va bene?

✅ (31:50) ho la laurea in scienze motorie sono nelle GPS sostegno sia nelle scuole secondaria di primo grado che nel secondo grado . posso fare il corso indire solo per un grado

✅ (33:20) Se non si supera un esame, si ha la possibilità di rifarlo? Grazie.

✅ (34:25) I 100 € di iscrizione se si rimane fuori elenco sono persi o vengono rimborsati?

✅ (34:45) La situazione per noi dalla Sardegna è veramente critica: pare che né Indire né alcuna università telematica svolgerà gli esami in presenza nell’isola. Per noi i costi sarebbero esorbitanti per noi se dovessimo recarci in altra regione per sostenere i vari esami.

✅ (35:45) è possibile fare richiesta per accedere alle graduatorie di più università, per poi accettare e immatricolarsi solo ad una… chiedo perché il secondo grado ha pochissimi posti?

✅ (36:10) Gli itp con titolo di sostegno possono partecipare?

✅ (36:50) quando avremo notizie certe sull’annualità 24/25 considerata valida per chi ha terminato il terzo anno quest’anno? Non possiamo più aspettare

✅ (38:40) Quando inserirete la nota esplicativa sui docenti del terzo anno in corso nel decreto del 2 ciclo? Risultiamo ancora esclusi! Noi dobbiamo poter partecipare al 2 ciclo, l’anno 24/25 è terminato

✅ (39:15) nel corso dell’anno scolastico 2022/23 ho fatto diverse supplenze su sostegno: come posso essere sicura di arrivare ai 180 giorni? Chi mi può aiutare nel calcolo preciso?

✅ (40:30) Chi si è abilitato con il percorso da 60 CFU avrà dei riconoscimenti in termini di CFU per la frequenza del TFA ordinario? Visto che chi ha il TFA può partecipare ai 30 CFU…

✅ (42:20) Ma indire farà più sede o dovremmo andare in unica sede a fare esame?

✅ (44:35) ma chi non ha i 120 GG al 1 giugno con titolo estero che fine fa?

✅ (45:30) nei bandi (indire e università) si parla di “titolo di studio coerente con il grado d’istruzione”. in relazione alla scuola secondaria intende una LM con tutti i CFU per una CDC?

✅ (46:30) Nella sezione 2 anzianità lavorativa, come contare i giorni di un anno scolastico? dal 01/09 al 31/08 sono 365 o si contano i giorni effettivi di servizio (togliendo domeniche, ferie e festività)?