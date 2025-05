Indire sostegno, quando iniziano i corsi? Risponde l’esperto

Sono stati pubblicati i decreti attuativi (n. 75 e 77) relativi al percorso di specializzazione sul sostegno organizzato dall’Indire. E anche il totale dei posti messi a bando (52.622) suddivisi per regione.

Quali sono i requisiti per potere partecipare ai percorsi di sostegno organizzati da Indire? Chi parteciperà al percorso agevolato per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno di 36 CFU o 48 CFU, quali ripercussioni potrebbe avere nella I fascia sostegno delle GPS o negli elenchi aggiuntivi 2025/2026 in cui è inserito?

Di tutto questo abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 15 maggio alle ore 16,00. Ospite l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara.

Quando iniziano i corsi Indire?

A questa domanda il nostro esperto ha risposto: “C’è prima una procedura di adesione e controllo dei requisiti. Ci saranno tempi tecnici per presentare le domande tramite piattaforma digitale (probabilmente Istanze Online). I corsi non inizieranno a breve: si esclude maggio e forse anche giugno. Le prime lezioni potrebbero iniziare a luglio o direttamente a settembre. La procedura riguarda un numero notevole di persone (>50.000 aspiranti), il che la rende non semplicissima. Potrebbe partire parallelamente un secondo ciclo. Considerando che il percorso dovrebbe chiudersi entro il 31 dicembre 2025, il buon senso suggerisce un inizio entro settembre. Potrebbero iniziare con introduzioni a luglio per poi proseguire in autunno. La chiusura è prevista per il 31 dicembre 2025 secondo la norma vigente, ma sono sempre possibili proroghe normative. Non c’è una data certa. I tempi tecnici suggeriscono un inizio probabile a settembre. Se tutto funzionasse perfettamente, si potrebbe pensare a luglio, ma la valutazione delle domande richiederà almeno un altro mese. Avremo riferimenti più certi verso l’estate”.

RIVEDI LA DIRETTA

Le risposte della diretta

✅ (27:40) Quando iniziano

✅ (32:00) Alla luce delle motivazioni fornite dal ministero, cosa ne pensa il prof. Ficara di questi percorsi Indire? Sono un percorso agevolato oppure davvero sono formativi?

✅ (34:45) Quali saranno i requisiti per stilare la graduatoria per i triennalisti , a parte l’anzianità di servizio e , a parità di essa, l’età più giovane? Saranno considerati i titoli?

✅ (39:00) Avendo un giudizio di ottemperanza risalente ad un anno fa, ma ancora non riconosciuto il titolo sul sostegno conviene sempre fare la rinuncia al riconoscimento? Perché comunque non lo riconosceranno mai?

✅ (40:30) si riempiranno le gps

✅ (42:00) ma le assunzioni straordinarie da GPS devono essere stabili, non si può stare ogni anno con l’ansia

✅ (43:45) per il tfa ordinario anche non si sa niente?

✅ (45:10) ho ricevuto il rigetto a dicembre 2024 la domanda di riconoscimento è stata presentata a giugno 2022 posso partecipare ai corsi indire

✅ (45:45) quindi l’anno 24-25 sarà considerato valido?

✅ (47:30) Vorrei sapere se sarà possibile partecipare alle immissioni in ruolo da GPS e call veloce 2025 se ancora non concluso il percorso INDIRE oppure essendo risultata idonea al pnrr1 con riserva potrò partecipare alle eventuali immissioni in ruolo per scorrimento del 30 % se ancora non concluso il percorso Indire?

✅ (50:05) quali saranno le ripercussioni per i precari in GPS senza titolo TFA?

✅ (51:00) Ci saranno posti per la mini call?

✅ (51:51) a che punto sono gli accreditamenti delle Università? ci sono ancora iter che dobbiamo attendere?

✅ (52:45) Ci si potrà iscrivere contemporaneamente a due università per poter essere sicuri di rientrare nel primo ciclo?

✅ (53:40) Chi ha avuto il diniego del titolo estero seguito dall’annullamento da parte del giudice può partecipare ai percorsi Indire?

✅ (55:00) Inizialmente si diceva che saranno strutturati ,visto la breve durata dei corsi , essenzialmente sulle disabilità tralasciando molta parte teorica che si fa nel TFA attuale. Sarà così si sa qualcosa?

✅ (56:20) Chi ha avuto il rigetto dopo il 1 giugno e aver fatto ricorso al Tar avverso il rigetto può partecipare ai corsi Indire?

✅ (57:00) Sono in prima fascia con riserva avendo fatto tfa estero ma farò indire con i tre anni perche’ il riconoscimento non rientra nella data richiesta(non ho fatto nessun contenzioso ad oggi). A fine di Indire, sarò assunta per l anno di prova e quindi per il ruolo?