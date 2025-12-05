Breaking News
Sostegno e inclusione
05.12.2025

Indire TFA sostegno, esami finali il 20 dicembre: ecco le Regioni in cui si svolgeranno

Lara La Gatta
Oggetto dell’esame finale art. 7
Oggetto dell’esame finale art. 6
Prove intermedie
Sedi

Indire ha pubblicato le prime indicazioni in merito alle prove finali dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi degli artt. 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

Gli esami finali si terranno il giorno 20 dicembre 2025.

Le sedi di esame sono presso istituti scolastici individuati in diverse regioni italiane e la distribuzione dei discenti è definita secondo la tabella riportata di seguito:

RegioniResidenti in
AbruzzoAbruzzo, Marche e Molise
CampaniaCampania e Basilicata
CalabriaCalabria
Emilia RomagnaEmilia Romagna
LazioLazio, Umbria ed estero
LiguriaLiguria
LombardiaLombardia
PiemontePiemonte e Valle d’Aosta
PugliaPuglia
SardegnaSardegna
SiciliaSicilia
ToscanaToscana
VenetoVeneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

Gli indirizzi e gli orari di convocazione verranno comunicati nei prossimi giorni.

Per eventuali informazioni è possibile scrivere a info@indiretfa.it.

Oggetto dell’esame finale art. 7

L’esame finale valuta, attraverso un colloquio con il candidato:

1. un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa padronanza dell’argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico;

2. una relazione sull’esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni;

3. Una relazione sul prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l’uso delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione (T.I.C.) (48 CFU/ECTS)

Oggetto dell’esame finale art. 6

L’esame finale valuta, attraverso un colloquio con il candidato:

1. un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa padronanza dell’argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico;

  1. una relazione consistente nella riflessione su un caso di studio affrontato grazie alle acquisizioni teoriche e pratiche delle diverse tematiche dei singoli laboratori e in riferimento all’uso didattico delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione (TIC).

Prove intermedie

La prova intermedia dei percorsi Indire su sostegno è invece prevista il giorno sabato 13 dicembre alle ore 15,00. La convocazione potrà avvenire a partire dalle ore 13,00, in modo da consentire il riconoscimento dei candidati.

Sedi

Per quanto concerne le città sede di esame, queste sono le informazioni di dettaglio fornite da Indire:

MILANO: Parco Esposizioni Novegro, V.le Esposizioni, 20054, Novegro-Tregarezzo MI (Regioni Emilia – Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto)

ROMA: Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645, 00148 Roma RM (Regioni Lazio, Toscana, Umbria, Stato Estero)https://4e82fced84b8168eac97a4ee8a26bcbb.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

CHIETI: Live Campus, Via Erasmo Piaggio, 35, 66100 Chieti CH (Regioni Abruzzo, Marche, Molise, Puglia)

NAPOLI: Mostra d’Oltremare, Piazzale Tecchio, 80125 Napoli NA (Regioni   Basilicata, Calabria, Campania)

SIRACUSA: Centro Fiera del Sud, Viale Epipoli, 250, 96100 Siracusa SR (Regione Siciliana)

CAGLIARI: Fiera di Cagliari, Via Armando Diaz, 221, 09126 Cagliari CA (Regione Sardegna)

Sostegnosostegno indire

