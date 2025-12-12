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Sostegno e inclusione
12.12.2025

Indire TFA sostegno, prove intermedie il 13 dicembre, esami finali il 20

Lara La Gatta
Indice
Esami finali
Oggetto dell’esame finale art. 7
Oggetto dell’esame finale art. 6

La prova intermedia dei percorsi Indire su sostegno è prevista il giorno sabato 13 dicembre alle ore 15,00. La convocazione potrà avvenire a partire dalle ore 13,00, in modo da consentire il riconoscimento dei candidati.

Per quanto concerne le città sede di esame, queste sono le informazioni di dettaglio fornite da Indire:

MILANO: Parco Esposizioni Novegro, V.le Esposizioni, 20054, Novegro-Tregarezzo MI (Regioni Emilia – Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto)

ROMA: Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645, 00148 Roma RM (Regioni Lazio, Toscana, Umbria, Stato Estero)

CHIETI: Live Campus, Via Erasmo Piaggio, 35, 66100 Chieti CH (Regioni Abruzzo, Marche, Molise, Puglia)

NAPOLI: Mostra d’Oltremare, Piazzale Tecchio, 80125 Napoli NA (Regioni   Basilicata, Calabria, Campania)

SIRACUSA: Centro Fiera del Sud, Viale Epipoli, 250, 96100 Siracusa SR (Regione Siciliana)

CAGLIARI: Fiera di Cagliari, Via Armando Diaz, 221, 09126 Cagliari CA (Regione Sardegna)

Esami finali

Gli esami finali si terranno invece il giorno 20 dicembre 2025.

Le sedi di esame sono presso istituti scolastici individuati in diverse regioni italiane e la distribuzione dei discenti è definita secondo la tabella riportata di seguito:

RegioniResidenti in
AbruzzoAbruzzo, Marche e Molise
CampaniaCampania e Basilicata
CalabriaCalabria
Emilia RomagnaEmilia Romagna
LazioLazio, Umbria ed estero
LiguriaLiguria
LombardiaLombardia
PiemontePiemonte e Valle d’Aosta
PugliaPuglia
SardegnaSardegna
SiciliaSicilia
ToscanaToscana
VenetoVeneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

Oggetto dell’esame finale art. 7

L’esame finale valuta, attraverso un colloquio con il candidato:

1. un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa padronanza dell’argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico;

2. una relazione sull’esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni;

3. Una relazione sul prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l’uso delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione (T.I.C.) (48 CFU/ECTS)

Oggetto dell’esame finale art. 6

L’esame finale valuta, attraverso un colloquio con il candidato:

1. un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa padronanza dell’argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico;

  1. una relazione consistente nella riflessione su un caso di studio affrontato grazie alle acquisizioni teoriche e pratiche delle diverse tematiche dei singoli laboratori e in riferimento all’uso didattico delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione (TIC).
Sostegnosostegno indire

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