Infortuni a scuola in calo, sicurezza nei PCTO è priorità assoluta: lo chiarisce il Ministero in risposta ad un articolo di stampa

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una nota per chiarire alcuni punti in risposta a un articolo de La Notizia che criticava l’abbassamento dell’età per l’accesso ai tirocini scolastici, sollevando preoccupazioni per la sicurezza degli studenti.

Il Ministero ribadisce che la tutela degli studenti nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) è una priorità assoluta e che i dati ufficiali dell’INAIL mostrano un calo degli infortuni nel 2025 (-12,9% rispetto al 2024), con una percentuale molto bassa (0,06%) di studenti coinvolti.

L’aumento complessivo delle denunce di infortunio è attribuito all’estensione, dal 2023, della copertura assicurativa a tutti gli studenti, una misura voluta dal Ministro e confermata per l’anno scolastico 2024-2025.

Per garantire maggiore sicurezza nei PCTO, il decreto-legge n. 48/2023 ha introdotto diverse misure: le imprese ospitanti devono aggiornare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi con una sezione dedicata agli studenti, e il Registro dell’alternanza è stato rafforzato per aiutare le scuole a scegliere strutture adeguate. Gli studenti sono equiparati ai lavoratori per quanto riguarda le norme sulla sicurezza, il che implica obblighi di formazione generale e specifica secondo l’Accordo Stato-Regioni del 2011.

La formazione alla sicurezza è ora obbligatoria anche in base alle nuove Linee guida sull’educazione civica e alla legge 21/2025. Infine, il Ministero precisa che l’addestramento al lavoro citato dal giornalista non è una novità introdotta dall’attuale governo, ma è previsto dal decreto legislativo 81/2008 (Governo Prodi) e dalla legge “Buona scuola” del 2015 (Governo Renzi), che già includono gli studenti nei programmi di sicurezza sul lavoro. La recente legge 121/2024 si limita a rafforzare questa impostazione, coinvolgendo maggiormente i formatori delle imprese nei PCTO.

Per completezza, riportiamo di seguito la nota del Ministero, pubblicata nella sezione Facciamo chiarezza.

In merito all’articolo pubblicato da La Notizia, intitolato “Abbassare l’età per i tirocini malgrado gli infortuni tra studenti”, il Ministero dell’Istruzione e del Merito intende fare chiarezza e precisare che la sicurezza degli studenti nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) è una priorità assoluta e non ammette compromessi.

I numeri ufficiali dell’INAIL fotografano una realtà diversa da quella rappresentata: gli infortuni durante i PCTO sono in calo. Nel 2025, si è registrata una diminuzione del 12,9% rispetto all’anno precedente, con un’incidenza sul totale degli infortuni scolastici scesa dal 2,6% al 2,2%. I casi di infortunio hanno riguardato lo 0,06% degli studenti coinvolti nei percorsi, nonostante l’ampia platea di partecipanti.

L’incremento delle denunce di infortunio a scuola e durante il tragitto casa-scuola è invece riconducibile a un’importante novità normativa: per la prima volta, a partire da settembre 2023, è stata introdotta l’estensione della copertura assicurativa a tutti gli studenti delle scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado. Si tratta di una misura fortemente voluta dal Ministro dell’Istruzione e del merito, confermata anche per l’anno scolastico 2024-2025, come previsto dal decreto-legge n. 48/2023.

La sicurezza nei PCTO è una priorità assoluta di questo Governo e del Ministro dell’Istruzione e del Merito. Proprio il decreto-legge n. 48/2023 ha introdotto un pacchetto di misure mirate a rafforzare la sicurezza e l’efficacia dei percorsi, garantendo standard sempre più elevati.

Tra le misure principali vi è l’obbligo per le imprese iscritte al Registro nazionale per l’alternanza di integrare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con una sezione specifica dedicata agli studenti in PCTO, contenente le misure di prevenzione adottate, i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti e le modalità per identificare chiaramente i giovani coinvolti. Il Registro dell’alternanza è stato potenziato e deve riportare le capacità strutturali, tecnologiche e formative delle imprese, oltre all’esperienza maturata in contesti scolastici. Sono strumenti concreti per permettere alle scuole di scegliere ambienti sicuri e adatti.

Inoltre, la normativa equipara gli studenti a lavoratori ai fini della sicurezza. Questo comporta l’applicazione degli stessi standard in materia di formazione, protezione e prevenzione. È previsto un percorso formativo articolato su due livelli: la formazione generale preventiva di almeno 4 ore, obbligatoria per tutti gli studenti prima dell’avvio del PCTO e la formazione specifica, fornita all’ingresso nella struttura ospitante, con durata variabile a seconda del rischio, secondo i criteri stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni del 2011.

Le nuove Linee guida sull’educazione civica e la legge 21/2025 entrata in vigore a marzo di quest’anno stabiliscono inoltre l’obbligo della formazione alla sicurezza sul lavoro.

In ultimo, il concetto di “addestramento al lavoro inteso come attività formativa rivolta sia ai lavoratori che agli studenti, che il giornalista riferirebbe all’attività del Ministro Valditara e del Ministero dell’Istruzione, è stato introdotto dal decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 (Governo Prodi) che ha previsto che ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro al soggetto “lavoratore” sono equiparati sia i beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, sia “l’allievo degli istituti di istruzione e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere”.

La legge sulla “Buona scuola” del 13 luglio 2015, n. 107 (Governo Renzi) ha successivamente generalizzato l’obbligo di addestramento prevedendo che le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei PCTO effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La legge sulla filiera tecnologico-professionale (legge 121 del 2024), nel prevedere un rafforzamento della presenza di formatori provenienti dal mondo delle imprese nell’ambito dei PCTO, ha dovuto necessariamente far riferimento anche all’attività di addestramento (oltre a quella di mera formazione) in quanto essa è espressamente inclusa, ai sensi della normativa sopra citata, risalente ai Governi Prodi e Renzi, nelle attività da svolgersi obbligatoriamente nell’ambito dei medesimi PCTO.