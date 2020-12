Iniziativa sulla DaD: una canzone per la scuola durante la pandemia

Una canzone che parla di cosa sta vivendo la scuola durante l’emergenza Covid. E’ l’iniziativa lanciata da Alessandro Fusaro, docente di musica e dell’istituto “Medici” di Legnago (Verona) in cui insegna.

Il brano si intitola “Lezioni Online” e l’idea è venuta “stando per giorni da solo in un’aula vuota a insegnare collegato su Meet – spiega il professore – mi mancava vedere gli studenti dal vivo e ho voluto parlare di questa situazione della didattica a distanza con una canzone, con la speranza di tornare presto in presenza “Live”.

“Ci piacerebbe condividere l’iniziativa con tutti gli studenti e insegnanti che stanno vivendo questo difficile momento – afferma Fusaro – comprendere il valore della scuola come luogo di crescita e formazione delle future generazioni”.

Il video del brano è presente su Youtube e ha già attirato l’interesse dei media.