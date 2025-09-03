Inizio anno scolastico, Barbacci: “Quattro obiettivi prioritari per la Cisl Scuola: contratto, reclutamento, formazione e meno burocrazia”

Si è ufficialmente aperto il nuovo anno scolastico 2025/26. La segretaria generale della Cisl Scuola Ivana Barbacci nel suo consueto “Facciamo il punto”, ha fissato i quattro punti prioritari per il sindacato:

“Si apre un nuovo anno scolastico, come sempre con qualche difficoltà, ma è comunque un momento di ripartenza nel quale si colgono attese, si manifestano propositi.

Quattro obiettivi sono prioritari per la Cisl Scuola:

Il primo: rivalutare il trattamento economico di tutto il personale. Lo possiamo fare in un solo modo, accelerando una conclusione positiva del contratto 2022/24 in modo da aprire immediatamente il negoziato per il triennio successivo.

Il secondo obiettivo è rivedere il sistema di reclutamento prevedendo in via generale un canale che riconosca e valorizzi la professionalità acquisita sul campo, da chi lavora con contratti precari da anni, collegando il tutto ad una politica di stabilizzazione degli organici del personale sia docente che Ata.

Il terzo obiettivo è liberare le scuole da ogni eccesso di burocrazia, eliminando incombenze improprie per i dirigenti e gli uffici, ridando senso e centralità all’autonomia scolastica.

Il quarto obiettivo è garantire a tutto il personale un supporto costante in termini di formazione e di aggiornamento, servono per questo strumenti e risorse adeguate. Non bastano annunci e proclami, servono investimenti mirati, fare passi in avanti concretamente su questi obiettivi”.