Inizio anno scolastico: chi mal comincia… nostalgia dei remigini

L’avvio dell’anno scolastico e l’inizio delle lezioni segue il calendario regionale e nell’esercizio dell’autonomia scolastica alcuni Istituti hanno scandito l’ingresso degli alunni per singole classe. Dalla lettura della circolare di una scuola media si evince che alcune classi prime entrano a scuola il giorno 19 settembre e dopo alcuni giorni le lezioni vengono sospese dal 22 al 27 settembre per i seggi elettorali e quindi le lezioni avranno inizio come un tempo lontano ad ottobre, nostalgia dei “remigini” di un tempo.

Il proverbio “Chi ben comincia è a metà dell’opera” non trova riscontro in questo inizio d’anno con tante sedi scoperte, precari in attesa di nomine, dirigenze assegnate in “reggenza” e tante incertezze sulle precauzioni per il Covid.

Le mille promesse elettorali volteggiano nell’aria in questi giorni di settembre, ma ben presto svaniranno nel vuoto di una routine stantia e priva di entusiasmo.

In attesa del nuovo Governo nazionale e regionale (per quanto riguarda la Sicilia), unica nota positiva è la nomina del nuovo Direttore dell’Ufficio scolastico Regionale Sicilia, Giuseppe Pierro, carico di entusiasmo e di tanta voglia di rilanciare la scuola siciliana ai suoi “antichi splendori”.

La saggia guida di un esperto conoscitore della scuola a livello ministeriale e pedagogicamente attento e sensibile verso gli studenti, veri protagonisti della scuola, è certamente un segno di positiva speranza per un buon cammino.