Ufficio Scolastico Sicilia, Giuseppe Pierro è il nuovo direttore: “Emozione e voglia di mettermi a disposizione”

Giuseppe Pierro è il nuovo direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia. Succede a Stefano Suraniti che nel frattempo è andato a dirigere l’Ufficio Scolastico del Piemonte.

Pierro, 45 anni, nato a Bitonto, in provincia di Bari, è stato dirigente amministrativo del ministero dell’Istruzione, nell’ultimo anno e mezzo impiegato nella Formazione del personale scolastico, dei dirigenti scolastici e accreditamento enti. Precedentemente è stato a capo del Dipartimento per lo sport e Capo dell’ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sempre per il Ministero dell’Istruzione è stato anche dirigente dell’ufficio della Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione. Ha anche collaborato con la Rai e l’Università Romatre.

Sulla sua pagina Facebook, ha commentato così la sua nuova avventura:

Chi ha paura del cambiamento? Certamente tutti temiamo di lasciare una strada certa per una più incerta. Io inizio oggi una nuova “avventura lavorativa” in una regione meravigliosa, la Sicilia, dove spero di trascorrere i prossimi tre anni. In questo caso la paura è sostituita dall’emozione e dalla voglia di mettermi subito a disposizione della comunità scolastica siciliana. Pertanto, d’ora in avanti, chi avesse bisogno di me potrà trovarmi a Palermo presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia! Sto arrivando!!!

Dalla Direzione e redazione della Tecnica della Scuola un sincero in bocca al lupo per il nuovo incarico.