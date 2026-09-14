Inizio anno scolastico, Valditara: “Si parte con le nuove indicazioni nazionali. Risultati molto significativi su asili nidi e Its”

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“La scuola quest’anno parte con le nuove indicazioni nazionali, ciò con i nuovi programmi scolastica”. Lo ha detto il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, inaugurando il nuovo Istituto Tecnico di Andora, nell’ambito dell’iniziativa “Back to School 2026”.

“Avremo un’attenzione particolare al potenziamento della nostra lingua, grammatica, sintassi, poesie a memoria, riassunti, corsivo, calligrafia”, ha ricordato il titolare del dicastero. “E poi la rivoluzione della matematica, perché non ci accontentiamo dei risultati raggiunti ma vogliamo migliorarli sensibilmente”. Altri temi a cui sarà dedicata grande attenzione, ha aggiunto il ministro, “sono l’Occidente, la storia, l’importanza di conoscere le nostre radici”.

Altra novità, ha detto Valditara, è “il sostegno psicologico per tanti ragazzi di prima media e dei primi due anni di liceo”, importante per una scuola che sta cambiando. “Abbiamo raggiunto numeri molto significativi: gli obiettivi del Pnrr sono stati tutti raggiunti, in particolare sono orgoglioso dei posti negli asili nido, su cui abbiamo superati il target”. Un altro risultato messo a segno, per Valditara, “sono le iscrizioni agli Its, su cui abbiamo superato di gran lunga i target”.