Come viene comunicata l’assegnazione di una supplenza al docente?

In merito alla comunicazione ai docenti per una supplenza, bisogna distinguere la tipologia d’incarico: se si tratta di una supplenza annuale (o fino al termine delle attività didattiche) oppure di una supplenza breve e saltuaria.
Per le supplenze annuali (fino al 31 agosto) o temporanee fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), l’amministrazione utilizza nell’ordine le seguenti graduatorie:
Graduatorie d’Istituto, in subordine, in caso di esaurimento delle GPS
Considerato che queste supplenze sono assegnate tramite una procedura interamente informatizzata (il cosiddetto “algoritmo”), i docenti interessati vengono a conoscenza della nomina attraverso due canali:
L’assegnazione della supplenza tramite procedura informatizzata equivale a una formale accettazione. Il docente individuato non deve inviare una mail di conferma, ma deve presentarsi per la presa di servizio presso la scuola assegnata nei tempi indicati dall’UST (solitamente il giorno successivo alla pubblicazione del bollettino). La mancata presentazione senza giustificato motivo comporta la decadenza dalla nomina e sanzioni per l’anno scolastico in corso.
Per le supplenze brevi e temporanee si utilizzano le graduatorie d’istituto che si articolano in tre fasce:
Il conferimento delle supplenze brevi e saltuarie è di competenze del dirigente scolastico, che procede prioritariamente con le graduatorie d’istituto e nel caso di esaurimento dalle graduatorie delle scuole vicine e in caso di esaurimento di queste viene applicato il sistema dell’interpello.
La comunicazione ufficiale avviene esclusivamente tramite e-mail (Posta Elettronica Certificata o posta elettronica ordinaria indicata su Istanze Online). Le segreterie inviano una mail simultanea a un gruppo di docenti posizionati nella fascia di riferimento per quella specifica classe di concorso, contenente i dati essenziali della supplenza (data d’inizio, durata prevista, orario settimanale e sede di servizio) e il termine perentorio entro cui assumere servizio:
Se le Graduatorie d’Istituto della scuola e quelle delle scuole vicine sono completamente esaurite, il Dirigente Scolastico attiva la procedura dell’Interpello pubblicando un avviso sul sito istituzionale della scuola e trasmettendo l’avviso all’Ufficio Scolastico Territoriale (UST) affinché venga inserito nel proprio sito istituzionale. I docenti, venuti a conoscenza della necessità di quella determinata scuola, se interessati e non occupati, inviano la propria candidatura seguendo il modello e il link specificato nell’avviso.
Una volta scaduto l’interpello e individuato il candidato avente diritto secondo i criteri dell’avviso, la segreteria lo contatta per l’accettazione formale e la presa di servizio che deve avvenire entro le successive 24 ore, salvo legittimi impedimenti previsti dalla legge.