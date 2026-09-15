Come viene comunicata l’assegnazione di una supplenza al docente?

In merito alla comunicazione ai docenti per una supplenza, bisogna distinguere la tipologia d’incarico: se si tratta di una supplenza annuale (o fino al termine delle attività didattiche) oppure di una supplenza breve e saltuaria.

Supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche

Per le supplenze annuali (fino al 31 agosto) o temporanee fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), l’amministrazione utilizza nell’ordine le seguenti graduatorie:

GAE (Graduatorie a Esaurimento);

(Graduatorie a Esaurimento); GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze), in caso di esaurimento delle GAE;

Graduatorie d’Istituto, in subordine, in caso di esaurimento delle GPS

Comunicazione ai docenti





Considerato che queste supplenze sono assegnate tramite una procedura interamente informatizzata (il cosiddetto “algoritmo”), i docenti interessati vengono a conoscenza della nomina attraverso due canali:

Il sito ufficiale dell’USP (Ufficio Scolastico Provinciale) di riferimento pubblica, periodicamente, i “bollettini delle nomine” per cui è importane consultare frequentemente il sito della provincia scelta;

pubblica, periodicamente, i “bollettini delle nomine” per cui è importane consultare frequentemente il sito della provincia scelta; Il sistema invia un’e-mail all’indirizzo indicato dal docente nella piattaforma Istanze OnLine. L’e-mail contiene i dettagli dello spezzone o della cattedra e la scuola assegnata.

Accettazione e presa di servizio





L’assegnazione della supplenza tramite procedura informatizzata equivale a una formale accettazione. Il docente individuato non deve inviare una mail di conferma, ma deve presentarsi per la presa di servizio presso la scuola assegnata nei tempi indicati dall’UST (solitamente il giorno successivo alla pubblicazione del bollettino). La mancata presentazione senza giustificato motivo comporta la decadenza dalla nomina e sanzioni per l’anno scolastico in corso.

Supplenze brevi e saltuarie

Per le supplenze brevi e temporanee si utilizzano le graduatorie d’istituto che si articolano in tre fasce:

Prima fascia : docenti iscritti nelle Graduatorie a Esaurimento ( GaE ).

: docenti iscritti nelle Graduatorie a Esaurimento ( ). Seconda fascia : docenti abilitati o specializzati su sostegno, iscritti nella prima fascia delle GPS.

: su sostegno, iscritti nella Terza fascia: docenti non abilitati ma in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento, iscritti nella seconda fascia delle GPS.

Il conferimento delle supplenze brevi e saltuarie è di competenze del dirigente scolastico, che procede prioritariamente con le graduatorie d’istituto e nel caso di esaurimento dalle graduatorie delle scuole vicine e in caso di esaurimento di queste viene applicato il sistema dell’interpello.

Convocazione dalle graduatorie d’istituto

La comunicazione ufficiale avviene esclusivamente tramite e-mail (Posta Elettronica Certificata o posta elettronica ordinaria indicata su Istanze Online). Le segreterie inviano una mail simultanea a un gruppo di docenti posizionati nella fascia di riferimento per quella specifica classe di concorso, contenente i dati essenziali della supplenza (data d’inizio, durata prevista, orario settimanale e sede di servizio) e il termine perentorio entro cui assumere servizio:

24 ore per le supplenze pari o superiori a 30 giorni;

12 ore per le supplenze inferiori a 30 giorni.

Comunicazione tramite Interpello

Se le Graduatorie d’Istituto della scuola e quelle delle scuole vicine sono completamente esaurite, il Dirigente Scolastico attiva la procedura dell’Interpello pubblicando un avviso sul sito istituzionale della scuola e trasmettendo l’avviso all’Ufficio Scolastico Territoriale (UST) affinché venga inserito nel proprio sito istituzionale. I docenti, venuti a conoscenza della necessità di quella determinata scuola, se interessati e non occupati, inviano la propria candidatura seguendo il modello e il link specificato nell’avviso.

Una volta scaduto l’interpello e individuato il candidato avente diritto secondo i criteri dell’avviso, la segreteria lo contatta per l’accettazione formale e la presa di servizio che deve avvenire entro le successive 24 ore, salvo legittimi impedimenti previsti dalla legge.