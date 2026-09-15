Assicurazione sanitaria integrativa gratuita: tutele, servizi e modalità per il personale scolastico – DIRETTA ore 17.30 con Attilio Varengo

Oltre 250mila adesioni in pochi giorni. Parliamo dell’assicurazione sanitaria integrativa gratuita destinata al personale della scuola, varata lo scorso 10 settembre, che sembra aver conquistato il mondo della scuola. Come chiarito dal ministero dell’Istruzione e del Merito, la dotazione complessiva della misura è di 320 milioni di euro. Risorse significative, che come chiarito da viale Trastevere non vanno a incidere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, che “non ha subito alcuna riduzione”.

La scadenza per aderire alla nuova assicurazione integrativa gratuita è stata fissata al 20 settembre, dunque chi fosse interessato ha ancora alcuni giorni a disposizione. Gli esperti di normativa scolastica di Tecnica della Scuola hanno spulciato le linee guida della misura, per approfondirne i vari aspetti e chiarirne il funzionamento. Inoltre sul nostro portale è attivo il sondaggio per chiedere al personale scolastico coinvolto – docenti, dirigenti scolastici, ATA – quale sia la loro opinione sul provvedimento.

Quali sono davvero le tutele, i servizi e le modalità di partecipazione alla misura? E quali sono gli accorgimenti da mettere in atto per usufruirne al meglio? Ne parliamo a partire dalle 17.30 con Attilio Varengo, segretario nazionale della Cisl Scuola. Seguiteci in diretta sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro portale tecnicadellascuola.it.