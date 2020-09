Inizio scuola, Azzolina: “Sarà una giornata bellissima”

La riapertura delle scuole del 14 settembre è al centro dei trend di ricerca sul web e il tema più discusso in televisione.

Andrà tutto bene

Dopo il messaggio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con l’augurio per il nuovo anno scolastico, tocca a Lucia Azzolina, Ministra dell’Istruzione, fare altrettanto in diretta televisiva: ad Unomattina, la Ministra semina ottimismo: “Gli studenti hanno tanta voglia di tornare in classe e riappropriarsi della socialità. Questo sarà un anno complesso, lo sappiamo, ma abbiamo lavorato tanto e costruito una strategia di prevenzione che funzionerà se ognuno farà responsabilmente la propria parte“. Insomma, per Azzolina, andrà tutto bene.

Inaugurazione a Vò su Rai 1

Azzolina sarà anche in diretta televisiva su Rai1 a partire dalle 16,30, quando a Vò si inaugurerà l’anno scolastico insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al presidente del Senato Casellati.

“Essere a Vò è un segnale importante per un territorio che ha sofferto ma che non ha mai abbandonato gli studenti, ha detto ancora Azzolina. Sarà una bellissima giornata“.

A proposito di ottimismo e televisione, come abbiamo riportato, la Ministra ha partecipato il 13 settembre a due trasmissioni per spiegare e rassicurare i cittadini sul rientro a scuola: “Domenica Live” su Canale 5 e L’aria che tira su La7. In quest’ultima occasione ha ribadito, per tranquillizzare tutti: “la scuola è il posto più sicuro: ci sono operatori formati, il distanziamento, ci sono le mascherine, al momento ne sono state inviate 94 milioni. Si stanno distribuendo in tranche. Quale altro luogo fuori dalla scuola ha le stesse regole? Faccio appello perchè le stesse regole siano usate fuori dalla scuola“.