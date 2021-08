Inizio scuola, Draghi: “Cominciare la scuola in presenza il nostro impegno”

A meno di 24 ore di distanza dal Consiglio dei ministri che ha introdotto il decreto sul green pass, il premier Mario Draghi ha augurato agli italiani buone vacanze, nel corso di un breve incontro coi giornalisti a Palazzo Chigi:

“Le cose per l’economia italiana vanno bene e si spera che vadano anche meglio, agli italiani voglio dire: perché vadano meglio vaccinatevi e rispettate le regole“

“Ieri – ha affermato Draghi – ho ringraziato i ministri per il lavoro che stanno facendo e per la determinazione che hanno avuto in questi sei mesi nel disegnare, implementare e attuare l’agenda del governo. Ora ci prendiamo due settimane di vacanza, tenendo ben presente che tra due settimane ci vorrà la stessa determinazione se non maggiore per affrontare quelle che sono le sfide, i problemi e le risposte che dobbiamo dare ai problemi gravi e urgenti”.

“L’impegno che abbiamo preso” per l’autunno “è per cominciare la scuola in presenza, assolutamente” e “la continuazione della campagna vaccinale”. Due priorità indiscutibili per il Presidente del Consiglio.