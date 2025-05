Insegnanti di religione cattolica: nuove regole per il reclutamento, accolte le richieste dell’Anief

Le modifiche apportate al Decreto PA in sede di conversione in legge, già pubblicato nella G.U., sarebbero dovute il larga misura all’impegno del sindacato Anief.

Lo sottolineano i dirigenti del sindacato che mettono in evidenza in particolare i risultati ottenuti a favore dei docenti di religione.

Il provvedimento interviene sull’articolo 1-bis del decreto-legge 126/2019, rappresentando un punto di svolta nel sistema di reclutamento dei docenti IRC.A partire dall’anno scolastico 2025/2026, infatti, le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate sulla base del numero di posti banditi, sia tramite il concorso ordinario sia attraverso una procedura straordinaria attualmente in fase di definizione.

La norma considera anche le assunzioni già autorizzate per il 2024/2025, garantendo che avvengano nel rispetto dei posti effettivamente vacanti e disponibili. Un superamento del vincolo del turn over che restituisce trasparenza e programmazione al settore.

“Un cambiamento – sottolinea il presidente del sindacato Marcello Pacifico – che restituisce dignità e programmazione al settore, e che si deve al lavoro costante e puntuale del sindacato ANIEF, da anni impegnato nella difesa dei diritti degli insegnanti IRC, troppo spesso dimenticati dalle politiche scolastiche nazionali”.