Insegnare non è solo trasmettere conoscenze: le 10 chiavi della resilienza e il corso gratis di Fondazione Patrizio Paoletti

Ti è mai capitato di sentirti senza punti di riferimento, confuso o sopraffatto, in un periodo difficile? Frasi come “non sento più la terra sotto i piedi” o “non vedo via d’uscita” sono segnali comuni in momenti di crisi, che toccano non solo la sfera personale ma anche il mondo scolastico. Oggi dirigere una scuola o insegnare non significa solo trasmettere conoscenze, ma accompagnare una comunità – fatta di adolescenti, colleghi e famiglie – nella costruzione del benessere e della fiducia nel futuro.

Ed è proprio su questo nuovo paradigma educativo che si fonda Prefigurare il Futuro, il progetto ideato dalla Fondazione Patrizio Paoletti, che porta nelle scuole italiane le 10 Chiavi della Resilienza, un sunto dei migliori saperi su come funzioniamo e come possiamo migliorare il nostro benessere, attraverso un innovativo approccio neuropsicopedagogico.

Oggi presentiamo la Chiave 1:

“Riparti da ciò che puoi controllare. Prendi piccole decisioni.”

Perché iniziare da qui?

La scienza ci dice che quando tutto intorno appare incerto, prendere anche solo una piccola decisione, come sistemare lo zaino, scegliere il percorso da casa a scuola o decidere l’orario per andare a letto, può avere un impatto sorprendente sul cervello.

Ogni scelta consapevole attiva la corteccia prefrontale, sede delle funzioni esecutive, e calma il sistema limbico, che può attivarsi nella generazione di ansia e stress. In altre parole, decidere ci fa sentire al comando, anche quando le circostanze esterne non lo sono.

Anche decisioni piccole se consapevoli possono fare la differenza!

Il neuroscienziato Alex Korb lo spiega chiaramente: “Una decisione, anche piccola, genera direzione. E la direzione genera calma diminuendo ansia e preoccupazione”. La ricerca scientifica conferma: la percezione di controllo – più del controllo stesso – riduce ansia e vulnerabilità (Gallagher et al., 2014).

Cosa significa tutto questo per la scuola?

Per un adolescente, imparare a riconoscere che può scegliere – e non solo reagire – è un passo decisivo per diventare protagonista della propria vita.

Per un insegnante, trasmettere questa competenza attraverso l’esempio e la didattica è un gesto educativo potente.

Per un dirigente scolastico, promuovere un percorso formativo basato sulle Chiavi della Resilienza significa offrire strumenti concreti per potenziare benessere, motivazione e successo scolastico.

Il progetto Prefigurare il Futuro porta tutto questo in classe:

✅ Formazione per docenti, dirigenti e famiglie

✅ Percorsi esperienziali per studenti delle superiori

✅ Strumenti operativi basati su neuroscienze e pedagogia dell’intenzionalità

✅ Esercizi pratici per applicare subito le 10 Chiavi della Resilienza

E se bastasse una piccola decisione per cambiare la giornata?

Nel nostro programma, guidiamo insegnanti e studenti a ritrovare stabilità e concentrazione con gesti semplici ma trasformativi: scegliere cosa mangiare, programmare un’azione, organizzare il tempo.

Non è solo una tecnica: è un allenamento mentale per rafforzare la percezione di sé, la fiducia nelle proprie risorse, la capacità di affrontare l’incertezza.

Perché questa chiave è preziosa per dare strumenti ai giovani per affrontare l’ansia?

La direttrice del progetto Tania Di Giuseppe Psicologa e psicoterapeuta:

Oggi più che mai, gli adolescenti vivono in un clima costante di incertezza: crisi globali, instabilità sociale, pressioni scolastiche e aspettative familiari si intrecciano creando un carico emotivo difficile da sostenere. I dati parlano chiaro: i livelli di ansia e disagio psicologico nei giovani sono in costante aumento. In questo scenario, la Chiave 1 – “Riparti da ciò che puoi controllare” – rappresenta uno strumento educativo cruciale.

Allenarsi a riconoscere ciò che si può gestire nel presente, e agire su quel piccolo margine, permette ai ragazzi di rientrare in contatto con una base interiore stabile. Questo processo ha effetti misurabili: riduce l’attivazione del sistema di allerta, abbassa i livelli di ansia, migliora la concentrazione e ripristina una percezione positiva di sé.

Insegnare questa chiave a scuola non è solo un gesto pedagogico, ma un vero atto di prevenzione del disagio. È dare ai ragazzi un metodo per ritrovare calma nella confusione, direzione nella paura, autonomia nell’incertezza. È educare alla resilienza emotiva, una delle competenze chiave del XXI secolo.

Vuoi portare le Chiavi della Resilienza nella tua scuola?

Se sei un dirigente scolastico o un docente interessato a innovare la formazione con strumenti basati su evidenze scientifiche e valori educativi forti, Prefigurare il Futuro è il progetto che fa per te.

Inizia a cambiare il clima emotivo, relazionale e didattico della tua scuola, una piccola decisione alla volta.

Il progetto gratuito di Fondazione Patrizio Paoletti

Il progetto “Prefigurare il Futuro”, il primo percorso formativo del genere in Italia, accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), mira a rafforzare la comunità educante, includendo studenti, genitori e insegnanti. Promosso dalla Fondazione Patrizio Paoletti, ente filantropico del terzo settore e istituto di ricerca specializzata in neuropsicopedagogiadidattica, il progetto si propone di fornire gli strumenti necessari per affrontare le sfide attuali, trasformando le crisi in vere e proprie opportunità di sviluppo personale e collettivo.

Il percorso è valido solo per le scuole secondarie di secondo grado.

La ricerca

Il percorso prevede una ricerca scientifica quali e quantitativa di monitoraggio realizzata in collaborazione con L’Università di Padova che ha lo scopo di offrire una fotografia sulle sfide e risorse della comunità e rendere ancora più efficace il programma didattico.

A chi si rivolge il progetto?

Il percorso formativo è articolato in moduli distinti per i diversi attori della comunità scolastica:

Per gli studenti , il programma affronta tematiche cruciali per il momento storico attuale, tra cui l’allenamento dell’attenzione e della volontà, la scoperta dei propri talenti e valori, il superamento dell’ansia e dell’isolamento, e la capacità di “prefigurare il proprio futuro”. Si aggiungono moduli dedicati a tecniche come la pratica del silenzio e la prefigurazione del futuro per superare ansia, noia e la stanchezza, nutrendo la capacità di autoprogrammarsi.

, il programma affronta tematiche cruciali per il momento storico attuale, tra cui l’allenamento dell’attenzione e della volontà, la scoperta dei propri talenti e valori, il superamento dell’ansia e dell’isolamento, e la capacità di “prefigurare il proprio futuro”. Si aggiungono moduli dedicati a tecniche come la pratica del silenzio e la prefigurazione del futuro per superare ansia, noia e la stanchezza, nutrendo la capacità di autoprogrammarsi. Per genitori e docenti, i moduli si concentrano sulla comprensione del cervello adolescente e della resilienza e dell’educazione affettiva su come superare l’isolamento e superare bullismo e cyberbullismo, creare legami positivi, e sull’analisi dei rischi e delle risorse legati a tecnologia, web e relazioni. Sono inoltre previsti percorsi di tutoring/formazione e dialogo educativo per sostenere l’utilizzo dei materiali e la crescita emotiva e affettiva degli studenti, promuovendo il dialogo intergenerazionale.

L’approccio didattico

Il progetto si distingue per la sua metodologia didattica integrata, che combina diverse modalità per massimizzare l’efficacia dell’apprendimento:

Formazione residenziale immersiva (a partire da secondo anno di adesione) : Un weekend formativo profondo e trasformativo sulle colline del Subasio, pensato per studenti, genitori e insegnanti che partecipano insieme. Questa esperienza intensiva favorisce la partecipazione attiva, il problem solving e la co-costruzione di conoscenze, rafforzando i legami e creando una comunità educante più coesa e resiliente.

: Un weekend formativo profondo e trasformativo sulle colline del Subasio, pensato per studenti, genitori e insegnanti che partecipano insieme. Questa esperienza intensiva favorisce la partecipazione attiva, il problem solving e la co-costruzione di conoscenze, rafforzando i legami e creando una comunità educante più coesa e resiliente. E-learning e webinar interattivi : Il mix di videolezioni guidate, incontri live e materiali didattici esclusivi rende il progetto flessibile e facilmente integrabile nella didattica quotidiana.

: Il mix di videolezioni guidate, incontri live e materiali didattici esclusivi rende il progetto flessibile e facilmente integrabile nella didattica quotidiana. Materiali didattici innovativi: Sviluppati dalla Fondazione Patrizio Paoletti, questi strumenti pedagogici sono progettati per essere adattabili a diversi contesti e stili di apprendimento, facilitando l’organizzazione delle esperienze educative e stimolando l’interesse degli studenti. Il diario di bordo cartaceo per ogni studenti con i contenuti delle lezioni e le gli esercizi didattici, comprensivi della bibliografia e riferimenti psicopedagogici. Inoltre le video-lezioni create ad hoc per ogni sessione, in particolare, stimolano più sensi contemporaneamente, aumentando l’efficacia dell’insegnamento e personalizzando l’esperienza educativa.

La scuola può fare partire un cambiamento

Il progetto “Prefigurare il Futuro” non è solo un corso di formazione, ma un vero e proprio stimolo a innescare un cambiamento culturale duraturo nell’ambiente scolastico. Tutte le scuole interessate possono aderire gratuitamente, beneficiando di tre annualità di formazione e supporto.

È anche possibile inserire il progetto nelle attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) per gli Istituti che ne fanno richiesta. Questo progetto rappresenta un’opportunità concreta per le scuole di dotarsi degli strumenti necessari per affrontare le sfide del XXI secolo, trasformando la scuola in un vero laboratorio di resilienza e crescita.

Come iscriversi

Le candidature sono aperte anche se i posti sono limitati. Il percorso formativo del primo anno avrà luogo da ottobre 2025 a marzo 2026.

Le scuole interessate possono aderire al progetto gratuitamente.

Per ulteriori informazioni e per candidare la propria scuola vai alla pagina: https://fondazionepatriziopaoletti.org/prefigurare-il-futuro-scuola-info/