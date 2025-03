Insegnare storia in modo creativo trasformandola in spettacolo: la visita al Parco e al Teatro dei Miti

Insegnare storia in modo creativo trasformandola in spettacolo: la visita al Parco...

Il Parco dei Miti, situato a Zafferana Etnea, è una struttura dedicata alla mitologia e alla storia della Sicilia. Oltre a visitarlo, è possibile fare un’esperienza immersiva che combina educazione e intrattenimento, rendendo la storia della Sicilia accessibile e coinvolgente per visitatori di tutte le età.

Il parco propone Il Teatro dei Miti, con un documentario che ripercorre le principali epoche storiche della Sicilia, dalle dominazioni greche e romane a quelle bizantine, arabe e sveve. Grazie all’innovativo sistema di interazione con il pubblico, l’esperienza diventa coinvolgente e memorabile.

Perché prenotare una visita

Coinvolgere gli studenti nella storia e nella mitologia non è sempre facile, ma il Teatro dei Miti offre una soluzione: uno spettacolo interattivo che cattura l’attenzione e facilita l’apprendimento attraverso emozione e partecipazione attiva. Un’opportunità per arricchire il programma scolastico in modo dinamico e memorabile.

Il percorso narrativo ripercorre le dominazioni che hanno segnato la Sicilia: dai Greci ai Romani, dagli Arabi ai Normanni, fino agli eventi storici più recenti. La storia si trasforma in spettacolo, rendendo più semplice per gli studenti comprendere l’evoluzione culturale dell’isola.

Sistema Live Motion: un’esperienza unica in Sicilia

Il Parco dei Miti si distingue per l’utilizzo del sistema Live Motion, che rende il documentario sulla storia siciliana un vero e proprio spettacolo interattivo. Questa tecnologia, unica in Sicilia, permette agli studenti di vivere la storia in prima persona, facilitando un apprendimento più efficace e duraturo.

La visita al Parco dei Miti offre ai docenti l’opportunità di proporre agli studenti un’esperienza educativa innovativa, capace di coniugare apprendimento e divertimento attraverso l’uso di tecnologie all’avanguardia.

Il Parco dei Miti

Un percorso tematico dedicato alla Mitologia Classica, in particolare ai Miti ambientati in Sicilia, immerso nella natura del Parco dell’Etna.

Al suo interno si potrà entrare nella Grotta di Polifemo, incontrare il Dio Efesto dentro la sua fucina, perdersi nel Labirinto con il terribile Minotauro, salire sul Cavallo di Troia e sulla Nave di Ulisse e vivere mitiche avventure.

La struttura dispone di aree dedicate per il pranzo a sacco e parco giochi. Ecco le varie attrazioni:

Il Cavallo di Troia . Struttura gigante in legno, alta 6 metri, dotata di scivolo e scaletta per accogliere all’interno i bambini e per giocare ricordando la celebre strategia ideata da Ulisse per sconfiggere i troiani e porre fine alla guerra.

. Struttura gigante in legno, alta 6 metri, dotata di scivolo e scaletta per accogliere all’interno i bambini e per giocare ricordando la celebre strategia ideata da Ulisse per sconfiggere i troiani e porre fine alla guerra. La Nave di Ulisse . Una vera barca in legno posta sul prato verde ai piedi del promontorio su cui campeggia Polifemo intento a lanciare un enorme masso. I bambini possono salire sulla barca, entrare nelle piccola stiva e giocare con il timone e i remi. Immancabile la foto di gruppo.

. Una vera barca in legno posta sul prato verde ai piedi del promontorio su cui campeggia Polifemo intento a lanciare un enorme masso. I bambini possono salire sulla barca, entrare nelle piccola stiva e giocare con il timone e i remi. Immancabile la foto di gruppo. L’area è attrezzata con tettoie e servizi e dispone di un grande prato adatto ai giochi sulle costellazioni e le leggende dei relativi personaggi.

Arricchiscono la struttura il Labirinto e i percorsi interattivi sull’ Orientamento (con l’orologio solare, la meridiana , la Rosa dei Venti e il pannello sulle stagioni con la leggenda del Ratto di Proserpina).

e i percorsi interattivi sull’ (con l’orologio solare, la meridiana , la Rosa dei Venti e il pannello sulle stagioni con la leggenda del Ratto di Proserpina). Lungo i sentieri, aiutati da una mappa, i visitatori dovranno trovare le mitiche Facce di Pietra , sculture in stile primitivo perfettamente mimetizzate tra le rocce laviche realizzate dal Maestro A. Barrica di Zafferana.

Queste, e tante altre attrattive “mitiche” fanno rivivere le fantastiche storie della mitologia classica a cominciare da quelle, non poche, ambientate in Sicilia.

Il catalogo di Etna Today

Tra il Museo dell’Etna, la Casa delle Farfalle, l’Apiario e il Planetario, gli studenti hanno l’opportunità di imparare divertendosi in un contesto affascinante e unico. Pianifica un’escursione scolastica all’insegna della conoscenza e dell’avventura!

Tra le proposte principali, oltre al Parco dei Miti, troviamo:

Museo dell’Etna: Un viaggio interattivo nella storia del vulcano, tra eruzioni e scoperte geologiche. Casa delle Farfalle: Un’esperienza unica per osservare farfalle tropicali e locali in un ambiente protetto. Apiario didattico: Un percorso per conoscere il mondo delle api, l’apicoltura e l’importanza dell’impollinazione. Laboratori didattici: Lab “Dieta Mediterranea” ed Ecolab “I colori della natura”, Lab “Vulcani e terremoti”, Ecolab “Racconti del bosco”. Planetario dell’Etna: Un’avventura cosmica per scoprire l’astronomia e il nostro sistema solare attraverso proiezioni ad alta definizione.

È disponibile online il catalogo delle offerte didattiche per l’anno scolastico 2024/2025.

Come prenotare una visita?

Organizzare una visita educativa è semplice e veloce. Ecco i passi da seguire:

Consulta il catalogo delle offerte e individua i servizi che desideri. Contatta la segreteria al numero 347 0415868 per definire data e orari. Riceverai un modulo di prenotazione da compilare e inviare via email o WhatsApp. Se necessario, avvia la procedura di fatturazione elettronica o tramite MEPA.

