Insetti nel cibo degli alunni: docenti sospendono il servizio

Allarme igienico in diverse scuole dei Napoli: segnalata la presenza di insetti nei pasti destinati agli alunni. Le denunce hanno portato all’immediata sospensione della refezione scolastica. Gli insegnanti, d’accordo con le famiglie, hanno preferito interrompere il servizio per tutelare la salute dei bambini.

In alcuni istituti si è richiesto di preparare un nuovo primo piatto e di rimuovere i contenitori con la pasta contaminata. Come riportato dal Corriere, il problema ha interessato numerose strutture, spingendo la Municipalità a bloccare autonomamente la distribuzione dei pasti in attesa di chiarimenti ufficiali. Tecnici dell’Asl e carabinieri del Nas hanno ispezionato alimenti e locali, confermando che gli ambienti erano in regola ma che nelle pietanze erano presenti insetti.

Le indagini si concentrano sulle aziende fornitrici, ipotizzando che la contaminazione sia legata a una partita di broccoli, lo stesso alimento coinvolto in segnalazioni precedenti. Anche in altre scuole si sono verificati episodi simili, con la conseguente sospensione della refezione. I genitori, preoccupati, hanno documentato il problema e presentato circa 80 denunce, chiedendo controlli più rigidi e misure efficaci.

Le ispezioni confermano la salubrità dei locali di preparazione, mentre gli insetti sembrano provenire da una specifica fornitura di broccoletti. Resta da chiarire se la stessa partita sia stata distribuita anche ad altre scuole. Intanto, le famiglie attendono risposte concrete per garantire la sicurezza alimentare dei bambini.