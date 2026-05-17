Diretta video

Gite scolastiche, per i docenti vanno abolite: ne parliamo con Maggi, Grassucci e Costarelli

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
17.05.2026

Intelligenza artificiale a scuola, come costruire Unità di Apprendimento rendendo protagonisti gli studenti?

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Che cos’è un’uda?
Cos’è l’intelligenza artificiale generativa?
Come usare l’intelligenza artificiale generativa per costruire Uda?
Il corso

Le UDA dovrebbero semplificare la didattica e rendere gli studenti protagonisti. Eppure, per molti docenti, sono diventate l’ennesima corsa tra griglie, competenze e burocrazia. La vera domanda è: come progettare percorsi efficaci senza passare ore davanti al pc?

VAI AL CORSO

Che cos’è un’uda?

Come spiega Fiera Didacta Italia, l’UDA (Unità Didattica di Apprendimento) costituisce la base dell’apprendimento scolastico, ed è il cardine del nuovo approccio metodologico all’insegnamento. Con UDA si intende un complesso di attività, molto spesso transdisciplinari, unite da una tematica comune e affrontate (grazie ad una varietà di strumenti) in un lasso temporale più o meno dilatato.

Per unità didattica di apprendimento quindi si intende un percorso formativo interdisciplinare guidato dal docente attraverso diverse metodologie didattiche che punta a rendere protagonisti lo studente e lo sviluppo delle sue competenze. L’approccio dell’unità didattica di apprendimento è appunto pianificato con l’obiettivo di ampliare le conoscenze e le abilità dei ragazzi stimolandone la cooperazione, la capacità di “problem solving” e l’autonomia di lavoro nell’elaborazione e presentazione di un progetto, inserito in una macro-tematica stabilita a monte. 

Cos’è l’intelligenza artificiale generativa?

Come scrive Google, per AI generativa o intelligenza artificiale generativa si intende l’utilizzo dell’AI per la creazione di nuovi contenuti, come testo, immagini, musica, audio e video.

L’AI generativa sfrutta modelli di base (modelli AI di grandi dimensioni) in grado di eseguire più operazioni contemporaneamente e di eseguire operazioni pronte all’uso, tra cui riepilogo, domande e risposte, classificazione e altro ancora. Inoltre, con un addestramento minimo richiesto, i modelli di base possono essere adattati per casi d’uso mirati con pochissimi dati di esempio. 

Come usare l’intelligenza artificiale generativa per costruire Uda?

L’intelligenza artificiale generativa è una sorta di assistente che può offrire notevoli opportunità anche nella didattica e per l’apprendimento degli allievi. Come utilizzare l’IA generativa per la progettazione e realizzazione di Unità di apprendimento e di attività di apprendimento situato, funzionali allo sviluppo delle competenze chiave di alunni e studenti?

Come favorire in questi ultimi la capacità di utilizzare tali strumenti per affrontare in modo più personalizzato ed efficace le loro sfide di apprendimento?

Il corso

Su questi argomenti il corso Progettare Uda col supporto dell’IA generativa, in programma dal 18 maggio, a cura di Giovanni Morello.

Durante il corso, si proporranno:
a) strategie di utilizzo tecnico dei vari dispositivi di IA oggi disponibili anche gratuitamente;
b) esempi di UdA intorno a un panel diversificato di macrotematiche e discipline;
c) esempi di prove autentiche collegate alle UdA;
d) esempi di attività di Service Learning, spendibili nei vari ordini di scuola.

VAI AL CORSO

DidatticaIntelligenza artificiale

Meditazione a scuola, docenti e studenti sempre più stanchi: ecco come migliorare il clima delle classi

Classi difficili a scuola: come capire le dinamiche? Il metodo dedicato ai docenti

Intelligenza artificiale a scuola: come rinnovare la didattica senza aumentare il carico di lavoro?

Didattica efficace: spesso si ignora la tenuta emotiva dei docenti. Come provare a trovare un equilibrio?

Sociometria scuola: se la lezione non funziona può essere utile indagare sul gruppo classe, ecco come

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Meditazione a scuola, docenti e studenti sempre più stanchi: ecco come migliorare il clima delle classi

Redazione

Burnout, ai docenti viene chiesto di essere educatori, psicologi, burocrati: come riuscire a stare a galla?

Redazione

Intelligenza artificiale a scuola, come costruire Unità di Apprendimento rendendo protagonisti gli studenti?

Redazione

Nelle scuole troppo potere ai presidi e poco ai Collegi dei docenti, il sondaggio SWG dà ragione alla Gilda: deriva aziendalistica, burocratica, competitiva

Alessandro Giuliani
vai alla ricerca avanzata