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Docenti
17.05.2026

Meditazione a scuola, docenti e studenti sempre più stanchi: ecco come migliorare il clima delle classi

Redazione
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Indice
Il bisogno di strumenti concreti per il benessere in classe
Dalla teoria alla pratica: la difficoltà di applicare la mindfulness
Il corso

“Il talento più grande di un insegnante è quello di essere felice”: una frase che rischia di sembrare provocatoria, dentro scuole sempre più stanche. Eppure stare bene non è un dettaglio: incide sul clima della classe, sull’attenzione, sulle relazioni. La meditazione può aiutare a ripartire da lì.

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Il bisogno di strumenti concreti per il benessere in classe

La quotidianità scolastica richiede sempre più capacità di autoregolazione emotiva e di gestione dello stress. Non basta la preparazione disciplinare: servono strumenti pratici che aiutino docenti e alunni a ritrovare attenzione, equilibrio e presenza. Tecniche come il lavoro sul respiro o la consapevolezza del momento presente possono incidere sul clima di classe, rendendolo più disteso e favorevole all’apprendimento.

Dalla teoria alla pratica: la difficoltà di applicare la mindfulness

Molti insegnanti conoscono il valore della mindfulness, ma incontrano difficoltà nel tradurla in attività concrete. Come proporla in classe? Come adattarla ai diversi gradi scolastici? Senza un accompagnamento pratico, il rischio è che resti un concetto astratto, difficile da integrare nella routine didattica e nella vita personale.

Un impatto che va oltre la lezione
Coltivare la consapevolezza non riguarda solo gli studenti, ma anche i docenti stessi. Migliorare la gestione delle emozioni e sviluppare attenzione e presenza può trasformare il modo di vivere la professione. Non si tratta solo di “stare meglio”, ma di incidere sulla qualità delle relazioni educative, favorendo responsabilizzazione, ascolto e partecipazione attiva in classe.

Il corso

Su questi argomenti il corso Percorsi di mindfulness a scuola, a cura di Marco Catania, in programma dall’11 maggio.

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