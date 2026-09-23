Registrati
Diretta video

Primo piano | Le notizie principali

guarda
Attualità
23.09.2026

Intelligenza artificiale a scuola, sperimentazione avviata. Il resoconto di Ricci (Invalsi): “Le competenze di base hanno ruolo centrale”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
L'audizione
Le parole di Valditara

Oggi, mercoledì 23 settembre, alle ore 13.30, la Commissione Cultura della Camera ha svolto l’audizione del presidente dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi), Roberto Ricci, sull’esito della sperimentazione, avviata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’uso dell’intelligenza artificiale nelle scuole secondarie di I e II grado.

L’audizione

Ecco le parole di Ricci: “Si è conclusa la prima frase della sperimentazione dell’IA a scuola. I primi esiti che abbiamo (poi servirà un approfondimento) sembrano incoraggianti. Riscontriamo esiti positivi nel superamento di alcune difficoltà degli studenti”.

“Il ruolo centrale lo hanno le competenze di base per poter giovare opportunamente dei vantaggi dell’IA. Le ombre sono legate al fatto che non vediamo esiti diretti sugli apprendimenti in alcuni contesti. Anche l’introduzione ineludibile dell’IA in campo scolastico non fa venire meno i compiti precisi della scuola, ossia sviluppare il pensiero critico e l’autonomia”, ha concluso.

Le parole di Valditara

Ecco cosa aveva detto il ministro Valditara a ottobre 2025: “Partirà un’altra grande sperimentazione. Partiremo con un programma in collaborazione con INVALSI parallelo a Agenda Sud: un miliardo di euro per far sì che gli alunni abbiano uguali opportunità”.

“La seconda notizia è l’avvio di un piano di formazione da 100 milioni di euro che coinvolgerà docenti e studenti di tutte le scuole, in attività laboratoriali da realizzare insieme per usare l’IA come supporto per potenziare le competenze”.

“Guai se dovessimo considerare l’IA una protesi che rischia di atrofizzare l’arto, ossia l’intelligenza umana. Voglio sottolineare che ben conosciamo i danno che l’abuso di strumenti digitali possono avere sui giovani. Carta, penna, il libro cartaceo, svolgeranno sempre un ruolo fondamentale, saranno i primi protagonisti. Ogni dipendenza va combattuta. Strumenti poco idonei, come lo smartphone, vanno vietati. La scuola è una grande comunità umana, dove al centro c’è la persona dello studente, fatta dal rapporto umano tra docenti e studenti, fatta di relazioni. La scuola si fonda sulle relazioni. La scuola del sorriso; il ruolo del docente non sarà mai sostituibile. Il docente sarà sempre il perno della scuola, l’IA adeguatamente guidata e con docenti adeguatamente formati può essere uno strumento arricchente”.

Intelligenza artificialeRoberto Ricci (Invalsi)

IA a scuola: le 4 domande fondamentali prima dell’adozione in classe

Conferenza Programmatica CISL Scuola, seconda giornata di lavori: si parla di IA e nuove competenze

IA a scuola: non confondiamo un bel compito con un vero apprendimento

Come usano i docenti l’IA? Secondo un’indagine la usano soprattutto per test ed esercizi

Intelligenza artificiale, il 72% dei docenti la usa almeno una volta alla settimana: l’indagine promossa da Spaggiari presentata al Senato

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Docente in Lombardia e titolare di una ditta che gestiva un resort di lusso in Sicilia: dovrà restituire 270mila euro

Redazione

Discrezionalità del dirigente=favoritismi

I lettori ci scrivono

Edilizia, disagio giovanile e azioni di contrasto alla dispersione scolastica: l’incontro con i dirigenti palermitani

Redazione

Quando si riscopre il razzismo

I lettori ci scrivono
vai alla ricerca avanzata