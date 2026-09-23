Conferenza Programmatica CISL Scuola, seconda giornata di lavori: si parla di IA e nuove competenze

Opportunità e rischi dell’Intelligenza Artificiale, con un focus sull’impatto che ne deriva anche nella progettazione e gestione della didattica; nuove competenze per un sistema economico e sociale in continua e sempre più rapida evoluzione: questi i temi oggi al centro dei lavori nella seconda giornata della Conferenza Programmatica della CISL Scuola, in corso di svolgimento al centro congressi Roma Eventi Piazza di Spagna.

Ieri l’apertura dei lavori, con la relazione della segretaria generale CISL Scuola, Ivana Barbacci, davanti a una sala gremita nella quale erano presenti anche esponenti del mondo politico (Elly Schlein e Irene Manzi per il PD, Maria Pia Bucchioni di Azione); la presenza di rappresentanti di altri partiti, tutti invitati a partecipare alla Conferenza, è prevista nel corso delle giornate successive. E alle forze politiche, peraltro nell’imminenza della campagna elettorale per il voto del 2027, si è rivolta esplicitamente nella sua relazione Ivana Barbacci, invitandole ad assumere, nei confronti della scuola, un atteggiamento quanto più possibile costruttivo, lungimirante, non costretto nell’ambito angusto di diatribe e polemiche infinite. «A tutte le forze politiche – ha detto – vogliamo rivolgere un appello chiaro: non fate della scuola un capitolo fra gli altri dei programmi elettorali, non limitatevi a promettere una misura, non ricominciate ogni volta da una nuova riforma. Serve una politica nazionale per la scuola capace di guardare almeno ai prossimi dieci anni».

In precedenza, era stato salutato con particolare calore dall’assemblea il richiamo alle parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella cerimonia inaugurale dell’anno scolastico, nelle quali ha indicato la scuola come “leva più efficace di integrazione per chi viene da altri Paesi”, “chiamata a produrre coesione sociale”. Sia la relazione, sia la successiva tavola rotonda sul tema delle nuove generazioni, con la partecipazione di Maria Rita Testa, Michela Marzano e Raffaele Mantegazza, sono state trasmesse in diretta streaming e possono essere riviste sulla pagina del sito CISL Scuola dedicata alla Conferenza Programmatica.

Oggi in programma, nella mattinata, la sessione dedicata alle problematiche dell’IA, con una lectio magistralis di Padre Francesco Occhetta sull’Enciclica “Magnifica Humanitas”, mentre Gabriele Benassi affronta il tema dal punto di vista delle implicazioni sulla didattica.Nel pomeriggio, si parla di competenze trasversali e nuove skills con l’economista Luigino Bruni, il presidente Invalsi Roberto Ricci, il presidente del CSPI Damiano Previtali e Francesco Seghezzi, docente all’Università di Bergamo e presidente di ADAPT.