Nell’ultimo decennio l’IA è entrata prepotentemente nel dibattito, nelle professioni e nella vita di tutti provocando grandi riflessioni e discussioni tra i fautori e gli oppositori. Ciò anche in considerazione che l’IA ha assunto una funzione centrale nella trasformazione digitale della società ed è diventata una delle priorità dell’UE con la Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019.

Ma la realtà e che oggi il progresso scientifico e tecnologico, sembrerebbe, non riesca più a farne a meno. Anche nella scuola, infine, ha fatto ufficialmente il suo ingresso in modo strutturale tanto da indurre il MIM a emanare, al fine di regolamentarne l’utilizzo, sia le linee guida che alcune disposizioni normative che trovano riscontro nelle direttive europee, nel DM 166/2025 (linee guida) e nel recente Decreto Legislativo n. 179 del 7 ottobre 2026 (entrato in vigore il 23 ottobre 2026), che adegua l’ordinamento nazionale all’AI Act europeo.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale, e il suo impatto sull’organizzazione del lavoro del personale scolastico e ATA, sono stati perfino inseriti tra le materie oggetto di contrattazione integrativa con l’ARAN.

Nell’IA intervengono discipline quali la matematica, la logica, la tecnologia, la filosofia e l’etica che hanno consentito, fin dagli anni quaranta, e partendo dai primi studi e programmi di ragionamento simbolico e chatbot, di pervenire nel primo decennio del 2000, dopo alterne vicende e dopo aver superato periodi di scetticismo e tagli ai finanziamenti, alla creazione delle Machine Learning e del Deep Learning.

Certamente il dibattito si muove per ricercarne sia le opportunità e i vantaggi che i rischi ed i limiti relativi alla sua introduzione nel lavoro come nella formazione. Ci consente certamente di non dedicare più energie umane ai lavori ripetitivi per destinarli ad attività ed iniziative in cui la creatività e le abilità umane difficilmente potranno mai essere sostituite.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle attività scolastiche rappresenta una trasformazione epocale, paragonabile all’avvento della scrittura e della stampa a caratteri mobili. Un processo che comunque va conosciuto e governato a vari livelli e per le competenze di ciascuno dei soggetti (dirigente, docenti, personale, DPO e RSPP) presenti nell’organigramma degli Istituti scolastici.

Conoscere e non demonizzare nonostante i rischi e le responsabilità che il suo utilizzo comporta, soprattutto nei confronti del Dirigente, dalla scelta ed acquisizione del sistema di IA alla sua applicazione e sorveglianza considerato che le implicazioni possono avere un basso o un alto rischio secondo gli ambiti in cui verrà utilizzata.

Fra i vantaggi che l’IA può dare, in ambito scolastico, possono così sintetizzarsi:

La p ersonalizzazione della didattica aderente aibisogni specifici di ciascuno studente o ad esigenze di inclusione.

aderente aibisogni specifici di ciascuno studente o ad esigenze di inclusione. Il supporto ai docenti tale da alleggerirne i compiti amministrativi ripetitivi, agevolando la progettazione delle attività formative per mezzo di presentazioni e risorse interattive.

tale da alleggerirne i compiti amministrativi ripetitivi, agevolando la progettazione delle attività formative per mezzo di presentazioni e risorse interattive. La gestione di percorsi di recupero dei livelli di successo formativo soprattutto in coloro che presentano difficoltà di apprendimento ; utilizzandola come tutor personale e fornitore di feedback immediati nelle attività svolte.

soprattutto in coloro che presentano difficoltà di apprendimento utilizzandola come tutor personale e fornitore di feedback immediati nelle attività svolte. La formazione continua, dei docenti, delle eccellenze e degli alunni ad alto potenziale (iniziativa peraltro rientrata nel sistema di valutazione del Dirigente) attraversoportali e iniziative appositamente dedicate; evitando comunque i fenomeni di delega cognitiva e la limitazione della supervisione del docente.

Tutto ciò non può non essere veicolato attraverso l’impegno e l’attenzione verso la protezione dei dati degli alunni e alla conoscenza e trasparenza delle fonti utilizzate.

In definitiva le scuole hanno il compito e la responsabilità di gestire l’utilizzo dell’IA attraverso procedure e percorsi condivisi, attentamente progettati ed eticamente verificati per rispettare i valori umani, la dignità e i diritti fondamentali.

Un supporto pensato per chi gestisce la scuola

Questo è solo uno dei temi affrontati all’interno del Piano SOS DS, che ha l’obiettivo di accompagnare dirigenti scolastici, collaboratori del dirigente, figure di sistema, docenti con incarichi organizzativi e aspiranti dirigenti scolastici nella gestione concreta delle attività che scandiscono l’intero anno scolastico.

Il percorso unisce videolezioni in modalità asincrona, guide operative, modelli pronti all’uso e la possibilità di confrontarsi con dirigenti scolastici esperti per affrontare situazioni reali. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento costante per orientarsi tra adempimenti, responsabilità e decisioni quotidiane.

Il Piano Sos Ds: come funziona

Il Piano SOS DS è disponibile al costo di 290 euro e offre un accompagnamento continuativo durante l’anno scolastico. Il piano raccoglie oltre 40 lezioni, 30 guide e modelli editabili per accompagnare dirigenti scolastici e staff durante l’anno.

Ti interessa un tema specifico?

Le lezioni del piano SOS DS sono disponibili anche singolarmente. Scegli l’argomento che ti interessa e acquista solo la lezione di cui hai bisogno.

Per chi è chiamato ogni giorno a gestire responsabilità organizzative, amministrative e didattiche, poter contare su un supporto strutturato significa affrontare gli adempimenti con maggiore consapevolezza, organizzare il lavoro in modo più efficace e ridurre il rischio di criticità, grazie a strumenti concreti costruiti sull’esperienza diretta di dirigenti scolastici.