Com’è cambiata la scuola italiana rispetto agli anni Ottanta e Novanta? Qual è stato l’impatto concreto delle numerose riforme che si sono susseguite nei decenni, promosse da tutte le forze politiche? La qualità di vita – e di lavoro – dei docenti del nostro Paese è migliorata, oppure la professione è rimasta al palo frenando la crescita dell’intero settore, con effetti inevitabili anche sugli studenti?

E ancora, che impatto avranno – o stanno già avendo – le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale sulla didattica e sull’educazione? i docenti sono pronti ad affrontare questa rivoluzione, anche dal punto di vista della formazione personale? Ha senso pensare a dei divieti di utilizzo dei device per i giovanissimi, o si rischia di aumentare il fascino del proibito e sortire l’effetto opposto a quello desiderato?

A parlarne di questi e molti altri argomenti, nella nuova puntata di “Logos. Storie e parole del mondo della scuola”, è il professor Vincenzo Schettini, docente di fisica e content creator – animatore del canale YouTube “La Fisica Che Ci Piace”, ma anche di numerosi altri progetti teatrali e televisivi – appena tornato in libreria con “La scuola che verrà. Riflessioni nell’era del cambiamento” (Mondadori).

In queste pagine Schettini ripercorre la sua esperienza di docente, dalla scelta di insegnare alla scoperta del web, dalle polemiche che hanno riguardato la sua figura pubblica all’impatto delle nuove tecnologie sulla scuola del domani, fino ai suggerimenti per affrontare questa sfida. Seguiteci sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito tecnicadellascuola.it.