Il 18 novembre il professore Luciano Floridi, uno dei massimi esperti di intelligenza artificiale, ha ricevuto a Roma un doppio premio: il Pixelpost per la divulgazione scientifica tra le nuove generazioni e il Levi-Montalcini per la divulgazione della cultura scientifica. ‘La Tecnica della Scuola’ lo ha intervistato. Rispondendo sull’utilità dell’AI per gli insegnanti, Floridi ha detto che “serve molto, è molto utile, può farci risparmiare moltissime ore da dedicare in maniera molto più intelligente, ad esempio al contatto diretto con le studentesse, con gli studenti. E a farci cambiare un po’ il modo in cui avviciniamo il sapere e quindi tutti i cambiamenti sono a volte un po’ dolorosi, ma ci fanno crescere. E allora, io direi è un buon dolore, come si dice anche in inglese, è il dono della crescita”.

L’intervista completa

Per quanto riguarda tutte le sue conoscenze a livello filosofico e di etica, anche adottate nel campo dell’intelligenza artificiale, quali consigli possiamo dare agli insegnanti?

Mi sembra strano dover dare o poter dare un consiglio a un insegnante. Se proprio fossi forzato e dovessi a tutti i costi darlo, consiglierei di avvicinare qualsiasi forma di sapere, dalla A alla Z, dalla A di arte alla Z di zoologia, come se fosse una lingua da imparare e quindi parlare di biologia, parlare zoologia, parlare magari una lingua straniera. Ma parlare letteralmente la lingua che quel tipo di informazione oggi ci permette di gestire, di avvicinare il sapere come se fosse una lingua, vuol dire avere delle competenze che durano nel tempo. Un po’ come se fossi in grado di ancora ordinare un croissant a Parigi, magari un po’ arrugginito, magari non funziona male, ma quel po’ di lingua biologica o lingua chimica o lingua di altre di altri saperi mi resterà. E allora non tanto le nozioni, quanto i metodi, i concetti, i quadri concettuali che quella lingua parlata da quella disciplina mi permette di acquisire.



Professore, c’è una fetta sempre più piccola di insegnanti che è ancora un po’ riluttante all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Cosa si sente di dire?

La riluttanza è naturale, i problemi sono molti, le difficoltà anche. Diciamo che è un guado da attraversare, una tecnologia da avvicinare con cautela, ma anche con un po’ di entusiasmo. Serve molto, è molto utile, può farci risparmiare moltissime ore da dedicare in maniera molto più intelligente, ad esempio al contatto diretto con le studentesse, con gli studenti. E a farci cambiare un po’ il modo in cui avviciniamo il sapere e quindi tutti i cambiamenti sono a volte un po’ dolorosi, ma ci fanno crescere. E allora, io direi è un buon dolore, come si dice anche in inglese, è il dono della crescita.

E agli studenti, che spesso fanno un uso disinvolto dell’intelligenza artificiale e non colgono pienamente l’essenza, cosa possiamo dire? Cosa possono fare gli insegnanti per guidarli e far governare lo strumento nel giusto modo?

Forse è qui che utilizzerei qualche parolina chiave. La prima è ‘controllo’: chi sta controllando chi sono io che controllo l’intelligenza artificiale, per avviarla e farle fare quello che voglio o il contrario? Mi affido, semplicemente, ma non so neppure che cosa è successo e magari rispedisco quello che mi ha dato o agisco secondo le istruzioni che ho ricevuto? Quindi la prima cosa è il controllo. La seconda parola è ‘competenza’ per il controllo: senza competenza, come faccio a controllare qualcosa che non conosco? E allora torniamo ai fondamenti, controllo e competenza, che è quello che ci dà la scuola per poi utilizzare l’esigenza di usare al meglio una intelligenza artificiale e che è troppo buona: ci fa abituare a fare le cose in maniera un po’ sbadata, leggera, senza impegno. E quando poi avremo bisogno di un impegno, la competenza e il controllo non ci sarà. Quindi, occorre fare un po’ di buona palestra, diciamo così, a Scuola, all’Università, anche per avere maggior controllo e più competenze.

L’intelligenza artificiale è governata in maniera strumentale dalle aziende, non sempre a beneficio della comunità. Lei è per un’intelligenza artificiale cosiddetta democratica o in qualche modo eterodiretta?

In questo ambito, la questione in realtà l’abbiamo affrontata in passato, quando abbiamo visto le grandi trasformazioni tecnologiche: pensiamo ai trasporti, ad esempio all’elettricità, a trasformazioni che hanno veramente fatto la differenza di tutti i giorni, dalla luce accesa al fatto che posso prendere un treno o addirittura un aereo. E in tutti questi casi abbiamo regolamentato bene, abbiamo fatto sì crescere il mercato, ma poi quel mercato è stato controllato, irreggimentato, mandato nella direzione giusta. Allora, le buone leggi, la buona politica, le cosiddette buone policies non servono a dire che cosa fare ma in che direzione andare. Se poi si va nella direzione giusta, più velocemente ci andiamo meglio è.