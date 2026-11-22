È forte la protesta dell’opposizione contro l’ultima Legge di Bilancio del Governo Meloni. E tra le misure adottate con la Manovra 2027, diverse coinvolgono i lavoratori della scuola. Una di queste riguarda “lo sconto Irpef” che secondo Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, “va solo a chi supera i 50.000 euro. Sotto quella soglia, per infermieri, operai, insegnanti e gran parte dei pensionati, lo sconto è zero”. Nella scuola, di fatto, gli unici dipendenti a beneficiare dello sconto Irpef sarebbero i dirigenti scolastici, quindi appena 6-7mila lavoratori a fronte di 1,3 milioni.

Nella coalizione di centro-sinistra si fa largo, intanto, la proposta caldeggiata da tempo da Maurizio Landini, leader della Cgil, e ribadita nel corso dell’intervento ai Fori imperiali in occasione dello sciopero del 20 novembre, di introdurre una patrimoniale progressiva, con percentuali di tasse direttamente proporzionali non solo al reddito, ma anche agli immobili, alle rendite finanziarie e a tutto il capitale a disposizione di un cittadino.

“Abbiamo proposto – ha detto Landini dal palco – di attuare il principio di progressività su tutte le forme di reddito, compresi i profitti, le rendite finanziare e il lavoro autonomo. Perché due redditi uguali devono pagare le stesse tasse: ho fatto solo la terza media, ma certe cose basiche le capisco. La Costituzione parla di capacità contributiva, non solo reddito. Ecco perché la tassazione va cambiata a 360 gradi, anche per la lotta all’evasione: nell’era dell’intelligenza artificiale è possibile creare dei sistemi di tracciabilità generali, non siamo cretini”, ha chiosato il sindacalista.

A sinistra, però, c’è chi non sembra che questa sia la strada migliore per fare tornare a respirare le casse pubbliche.

“Se qualcuno nel Campo Largo è spaventato dalla parola patrimoniale, noi di Avs non abbiamo problemi a cambiare il nome”, ha detto Bonelli a una domanda dei giornalisti a margine della festa regionale del partito in corso a Napoli. “Vogliamo chiamarla contributo di solidarietà? Una cosa però è certa – ha chiarito -: le politiche di austerity in questi anni hanno portato a tagliare la spesa sociale e quella pubblica: tagli alla sanità, alla scuola pubblica, alla ricerca, università, trasporto pubblico e potrei continuare. Ma contestualmente la povertà è aumentata, la ricchezza si è accumulata sempre di più nelle mani di pochissimi”.

Bonelli ha ricordato che “in Italia abbiamo 89 super miliardari che hanno un patrimonio di 458 miliardi di euro. Noi non siamo più disponibili a consentire e a fare in modo che si mettano le mani nelle tasche di pensionati, lavoratori e studenti. Questa storia deve finire. Chi ha accumulato una grande ricchezza deve dare un contributo”.

Dello stesso parere si dice Elly Schlein, leader del dem: nel suo intervento ad uno dei panel del Vertice di Parigi contro l’oligarchia internazionale, la segretaria del Pd dice che “ci hanno ripetuto che non ci sono soldi per aumentare i salari, garantire a tutti l’assistenza sanitaria e l’istruzione, assicurare abitazioni a prezzi accessibili. Mentivano. Dobbiamo recuperare le risorse laddove sono eccessivamente concentrate. Un’imposta minima del 2% sui patrimoni superiori ai 100 milioni di euro porterebbe nelle casse pubbliche europee 67 miliardi di euro all’anno”.

La soglia dei 100 milioni è però stata reputata troppo alta. Parlando all’Ansa, sempre il co-portavoce di Avs, Angelo Bonelli, ha detto che “la distanza fra la nostra proposta, che riguarda chi ha patrimoni di 5,4 milioni, e quella del Pd, per patrimoni di 100 milioni, è incredibile. Siamo disposti a ragionare sulla soglia”, ma “quella dei 100 milioni non ci vede d’accordo. Anche perché non ci permetterebbe di raggiungere una contribuzione che possa dare risposte sulle coperture per la sanità, la scuola, la ricerca. Le risorse devono determinare una svolta significativa”, ha concluso Bonelli.