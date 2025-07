Intelligenza artificiale e didattica, come sviluppare il pensiero critico? Il webinar Indire online il 16 luglio alle 15,00

Il gruppo di lavoro INDIRE per il PN Scuola ha annunciato di aver organizzato un webinar cruciale dedicato all’intelligenza artificiale, all’etica e al pensiero critico nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado. Questo evento rappresenta un’opportunità significativa per approfondire come l’Intelligenza Artificiale (IA) possa essere integrata in modo consapevole ed efficace nel contesto didattico, stimolando la riflessione su temi etici fondamentali e sullo sviluppo del pensiero critico.

Durante l’incontro, verranno presentati due progetti innovativi che illustrano approcci diversificati all’integrazione dell’IA nel percorso formativo. La Dirigente Paola Alemanno e il Prof. Alessandro Pollio del Liceo Don Tonino Bello di Copertino (LE) esporranno un progetto multidisciplinare che fonde cinema, tecnologia, arte e scienze umane, aperto a tutti gli studenti dell’istituto. A seguire, il Dirigente Luca Gervasutti del Liceo Stellini di Udine condividerà i risultati di un lavoro di rete che ha coinvolto le scuole del Friuli Venezia Giulia, mirato alla formazione del personale e all’elaborazione di linee guida per l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale generativa (IAg) a fini didattici.

Come partecipare

L’appuntamento è fissato per mercoledì 16 luglio alle ore 15:00. L’incontro si svolgerà sulla piattaforma Cisco Webex. Per partecipare a questo evento formativo e di approfondimento, è possibile iscriversi utilizzando il seguente link: https://indire.webex.com/weblink/register/r22d2c367def522055ea9d618349e7ff9.

Si tratta di un’occasione da non perdere per esplorare le sfide e le opportunità che l’intelligenza artificiale presenta per il futuro della didattica.