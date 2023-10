Intelligenza artificiale, non serve a taroccare i compiti: Gavosto (Fond. Agnelli) si rivolge ai prof e lancia la piattaforma Futuri

Lo scorso sabato si è conclusa ufficialmente la seconda edizione di Fiera Didacta Sicilia, lo spin off del più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola: l’edizione 2023 si è sovlta nel corso di tre giorni dal 12 al 14 ottobre a Catania, per la precisione a Misterbianco, negli spazi espositivi di SICILIA FIERA Exhibition Meeting Hub.

A Didacta Sicilia 2023 abbiamo incontrato Andrea Gavosto, presidente della Fondazione Agnelli, intervistato dal nostro direttore Alessandro Giuliani. Ecco di cosa si è occupato.

“L’intelligenza artificiale non deve intimorire i docenti. Abbiamo fatto alcune sperimentazioni: dal mondo della scuola c’è timore, viene vista come un modo per taroccare i compiti. Per come funziona, l’intelligenza artificiale è uno strumento che permette di andare in profondità, ma non permette di fare ponti tra discipline diverse; questo è il lavoro del docente. L’intelligenza artificiale non potrà mai sostituire il docente che spiega”.

“I docenti si devono formare sempre in particolare su questo campo. Ma non devono imparare a programmare, devono formarsi a usare uno strumento. Chi dirige l’orchestra è sempre il docente”.

Dispersione scolastica in diminuzione?

E, sulla dispersione scolastica: “Abbiamo fatto dei progressi enormi. La scuola però non lo rivendica. Ci saranno sempre casi tristi e drammatici come Caivano, ma a livello di sistema ci sono dei progressi. Dobbiamo lavorare di più sulla dispersione implicita”.

Ma cosa dovrebbero fare i docenti? “Abbiamo presentato una piattaforma che ha l’obiettivo di aiutare i docenti a fare un orientamento efficace alla scuola media. Spesso il consiglio orientativo viene dato sulla base del rendimento dell’alunno. In realtà l’orientamento è un processo che dovrebbe iniziare al primo anno. La piattaforma Futuri dà ai docenti la possibilità di avere tutti gli elementi per formulare un giudizio orientativo completo. Anche in questo caso c’è il supporto della tecnologia. Useremo poi in una seconda fase l’intelligenza artificiale”.

La Tecnica della Scuola a Didacta Sicilia 2023

La Tecnica della Scuola, dopo il successo della prima edizione di Didacta Sicilia e la partecipazione, per il primo anno, a Didacta Italia, a Firenze, è stata ovviamente presente in fiera in qualità di ente di formazione e testata giornalistica, con una copertura totale di tutti gli eventi previsti.

Nel nostro stand, oltre al desk dedicato ai docenti per orientarli verso il corso di formazione più adatto per loro, c’è stato uno spazio in cui si sono tenute interviste, dirette, talk, approfondimenti e momenti di riflessione sui temi relativi alla didattica e alla pedagogia. Scopri tutti i nostri eventi sul nostro sito e sui nostri canali Facebook e Instagram.